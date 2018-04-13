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Неонацисты облили краской памятник Ватутину в Киеве
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Неонацисты облили краской памятник Ватутину в Киеве 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Русская Весна
Боевики неонацистской организации С14, запрещенной в России, сорвали возложение цветов к памятнику освободителю Киева, генералу Николаю Ватутину, в столичном Мариинском парке. Также они облили памятник красной краской, и вступили в перепалку с ветеранами, пришедшими почтить память полководца. Об этой «акции» неонацисты сами сообщили в Facebook.
Судя по видео, об акции было заранее известно украинским телеканалам — на месте находилось несколько съемочных групп, никоим образом не вмешивавшихся в события. Также безучастно наблюдали за тем, как одетые в камуфляж боевики оскорбляют несколько десятков ветеранов, сотрудники полиции, постоянно дежурящие в Мариинском парке. Ветераны пришли в парк накануне годовщины смерти генерала, получившего смертельные ранения в бою с бандеровцами.
За четыре года после государственного переворота на Украине, памятник полководцу, работы выдающегося скульптора Вучетича, неоднократно подвергался актам вандализма со стороны местных неонацистов — его поливали краской и оставляли антироссийские надписи.
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