Неонацисты облили краской памятник Ватутину в Киеве

Боевики неонацистской организации С14, запрещенной в России , сорвали возложение цветов к памятнику освободителю Киева, генералу Николаю Ватутину , в столичном Мариинском парке. Также они облили памятник красной краской, и вступили в перепалку с ветеранами, пришедшими почтить память полководца. Об этой «акции» неонацисты сами сообщили в Facebook.

Судя по видео, об акции было заранее известно украинским телеканалам — на месте находилось несколько съемочных групп, никоим образом не вмешивавшихся в события. Также безучастно наблюдали за тем, как одетые в камуфляж боевики оскорбляют несколько десятков ветеранов, сотрудники полиции, постоянно дежурящие в Мариинском парке. Ветераны пришли в парк накануне годовщины смерти генерала, получившего смертельные ранения в бою с бандеровцами.