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Радикалы в Киеве устроили драку с охраной лидера «Оппозиционного блока»
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Радикалы в Киеве устроили драку с охраной лидера «Оппозиционного блока» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Радикалы в Киеве распылили газ и устроили драку с охраной лидера «Оппозиционного блока» Бойко, который пришел возложить цветы к памятнику Ватутину
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