Начался допрос Савченко на полиграфе

В Киеве начался допрос на полиграфе арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко. Об этом сообщил её адвокат Олег Соловей.
«Мы уже были у Надежды, мы уже вышли. Процедура допроса уже начата», — цитирует юриста «Украинская правда».
По его словам, длительность допроса составит порядка пяти-шести часов.
Ранее Савченко рассказала, когда прекратит голодовку.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Депутат объявила голодовку.