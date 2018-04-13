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Начался допрос Савченко на полиграфе
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Начался допрос Надежды Савченко на полиграфе 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве начался допрос на полиграфе арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко. Об этом сообщил её адвокат Олег Соловей.
«Мы уже были у Надежды, мы уже вышли. Процедура допроса уже начата», — цитирует юриста «Украинская правда».
По его словам, длительность допроса составит порядка пяти-шести часов.
Ранее Савченко рассказала, когда прекратит голодовку.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Депутат объявила голодовку.
RT на русском: последние новости
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