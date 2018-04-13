Коломойский и Ложкин обсудили перспективы второго срока Порошенко

Об этом говорится расследование журналистов программы «Схемы».

Как сообщают журналисты, Коломойский и Ложкин беседовали более двух часов, после чего вышли из ресторана и прогулялись вдоль Женевского озера без охраны.

«Схемы» предположили, что Коломойский мог обсуждать с Ложкиным возможность медиаподдержки президента Украины Петра Порошенко в обмен на сохранение активов олигарха или содействие в решении дел в украинских судах. Однако в пресс-службе Ложкина заявили, что он не ведет никаких переговоров от имени президента.

Сам Коломойский рассказал, что Ложкин прилетал в Женеву к Геннадию Боголюбову , так как они являются давними друзьями. Во время разговора поднималась тема президентства Петра Порошенко и перспективы его второго срока.

«Они давние друзья. Кроме того, были партнерами. В них есть что обсуждать и о чем разговаривать. Я присоединился к ним, когда они пошли ужинать. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него как можно быстрее спрятаться, если бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», — рассказал Коломойский.

Коломойский подчеркнул, что это была встреча с человеком, который уже не является ближайшим окружением президента.

Он также рассказал, почему не возвращается на Украину.

«Я живу в Женеве. Я не приезжаю, потому что меня настолько загрузили этими международными судами, что нет времени. Очень много работы с адвокатами…Поехать сегодня в Украину было бы верхом необдуманности. Мало что в голову взбредет Нацбанку или «Приватбанку»? Они подадут в суд, например, и скажут, что я им там что-то должен, например, миллион гривен. И я приехать смогу, а выехать не смогу уже», — рассказал журналистам Коломойский.

Олигарх также в очередной раз назвал национализацию «ПриватБанка» безосновательным шагом.