Во Франции задержали предполагаемых «провокаторов евромайдана» 

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали во Франции Армена Саркисяна, которого Киев считает организатором «титушек» (провокаторов), действовавших против участников «евромайдана», сообщил официальный представитель генпрокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко.
"Генпрокуратура получила официальное сообщение о задержании во Франции Армена Саркисяна — одного из организаторов групп «титушок», действующих во время «евромайдана», и будет готовить документы для его экстрадиции в Украину. У нас есть 40 дней для этого. Мы этот процесс не будем затягивать", — написал Лысенко в Facebook.
Глава МВД Украины Арсен Аваков в комментарии интернте-изданию "Украинская правда" сообщил, что Саркисяна задержал во Франции Интерпол во время проверки документов. В отношении задержанного избрана мера пресечения — личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая, к этому времени генпрокуратура Украины должна прислать документы по его экстрадиции на Украину.
Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп «титушек», «которые нападали и убивали людей во время евромайдана».
"Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он его получил раньше, чем армянский", — рассказал Аваков.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. События тех времен называют «Евромайданом», а появившееся в то время понятие «титушки» — это нанятые парни спортивного телосложения для провокаций.