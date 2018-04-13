Во Франции задержали предполагаемых «провокаторов евромайдана»

Генпрокуратура получила официальное сообщение о задержании во Франции Армена Саркисяна — одного из организаторов групп «титушок», действующих во время «евромайдана», и будет готовить документы для его экстрадиции в Украину. У нас есть 40 дней для этого. Мы этот процесс не будем затягивать", — написал Лысенко в Facebook.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в комментарии интернте-изданию "Украинская правда" сообщил, что Саркисяна задержал во Франции Интерпол во время проверки документов. В отношении задержанного избрана мера пресечения — личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая, к этому времени генпрокуратура Украины должна прислать документы по его экстрадиции на Украину.

Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп «титушек», «которые нападали и убивали людей во время евромайдана».

"Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении , хотя украинский паспорт у него также есть и он его получил раньше, чем армянский", — рассказал Аваков.