Здание «Киевгорстроя» обстреляли из гранатомета 

Неизвестный устроил стрельбу из ручного гранатомета по зданию «Киевгорстроя» в столице Украины. Инцидент произошел на улице Емельяновича‐Павленко в Печорском районе около 02:00. Об этом сообщило издание «Громадське».
Преступник целился в отдел продаж. В результате нападения также пострадал фасад расположенного рядом ресторана «Хмели-Сунели». Обошлось без пострадавших.
На месте происшествия следователи обнаружили тубус от гранатомета. На нем были спилены номера, в связи с чем установить происхождение гранатомета представляется сложным.
Личность злоумышленника устанавливается. Правоохранители проверили прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на которой был зафиксирован момент обстрела, а также остатки взрывного устройства, которые направлены на экспертизу.
Ранее украинские военные обстреляли ЛНР из гранатометов, несмотря на заключенное в честь Пасхи перемирие. Действия ВСУ осудил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.