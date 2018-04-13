Здание «Киевгорстроя» обстреляли из гранатомета

Неизвестный устроил стрельбу из ручного гранатомета по зданию «Киевгорстроя» в столице Украины . Инцидент произошел на улице Емельяновича‐Павленко в Печорском районе около 02:00. Об этом сообщило издание «Громадське».

Преступник целился в отдел продаж. В результате нападения также пострадал фасад расположенного рядом ресторана «Хмели-Сунели». Обошлось без пострадавших.

На месте происшествия следователи обнаружили тубус от гранатомета. На нем были спилены номера, в связи с чем установить происхождение гранатомета представляется сложным.

Личность злоумышленника устанавливается. Правоохранители проверили прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на которой был зафиксирован момент обстрела, а также остатки взрывного устройства, которые направлены на экспертизу.