Украине грозят большие пожары

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности 5 класса будет преобладать в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях.

В Киевской области ожидается высокий (4 класса), а в районе Чернобыля — чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В самой столице также ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

11 апреля 2018 года синоптики зафиксировали температурный рекорд в Киеве. Температура воздуха достигла отметки 23,8 градуса тепла.