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Украине грозят большие пожары
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Украине грозят большие пожары 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности 5 класса будет преобладать в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях.
В Киевской области ожидается высокий (4 класса), а в районе Чернобыля — чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
В самой столице также ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.
11 апреля 2018 года синоптики зафиксировали температурный рекорд в Киеве. Температура воздуха достигла отметки 23,8 градуса тепла.
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