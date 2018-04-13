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СКР завёл ещё одно дело из-за обстрелов военными Украины инфраструктуры Донецка
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СКР завёл ещё одно дело из-за обстрелов военными Украины инфраструктуры Донецка 

Говорит Москва 1 час назад
По версии СКР, 11 апреля военнослужащие и бойцы Нацгвардии Украины атаковали из тяжёлых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в Донецке. «Они действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола к ней», — уточнила Петренко.
В результате артиллерийского обстрела ранения получили трое мирных жителей, частично и полностью разрушены не менее 12 построек, в том числе жилые дома.
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