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СМИ: Неизвестный обстрелял из гранатомёта здание «Киевгорстроя»
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СМИ: Неизвестный обстрелял из гранатомёта здание «Киевгорстроя» 

RT на русском 13 минут назад
В украинской столице из ручного противотанкового гранатомёта было обстреляно здание строительной компании «Киевгорстрой». Об этом информирует «Громадське».
Отмечается, что неизвестные стреляли в отдел продаж компании.
По данным телеканала, через дорогу от здания был найден тубус от гранатомёта. На нём спилены номера, в связи с чем происхождение гранатомёта установить невозможно, отмечает СМИ.
В Печерском отделе полиции заявили, что сообщение о взрыве поступило около 02:00. На место происшествия была направлена оперативно-следственная группа.
Ранее стало известно, что в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомёта ресторан.
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