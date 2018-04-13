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Здание в Киеве обстреляли из гранатомета
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Здание в центре Киева обстреляли из гранатомета 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный обстрелял из гранатомета здание в центральной части Киева — Печерском районе, никто не пострадал, сообщила в пятницу пресс-служба полиции украинской столицы.
Как сообщается на странице ведомства в Facebook, инцидент произошел около 02.00 (совпадает с мск), пострадавших нет.
По данным полиции, правоохранители получили сообщение, что люди слышали звук, похожий на взрыв, на вызов направили наряды патрульных, следственно-оперативную группу и взрывотехников.
"При осмотре обнаружено, что повреждено здание, в котором размещены ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами", — говорится в сообщении.
Полицейские исследовали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент обстрела, а также остатки взрывного устройства, которые отправят на экспертизу. После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией инцидента.
По данным украинских СМИ, было обстреляно здание компании-застройщика "Киевгорстрой".
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