В Киеве здание строительной компании обстреляли из гранатомета

Неизвестный ночью выстрелил из противотанкового гранатомета по зданию компании «Киевгорстрой» в украинской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным «Общественного телевидения», инцидент произошел в пятницу около 02:00 примерно в километре от зданий Верховной рады и правительства страны. «В здание „Киевгорстроя“ на улице Омельяновича-Павленко в Печерском районе Киева стреляли из ручного противотанкового гранатомета», — сообщил телеканал.

Информации о пострадавших нет.

Взрыв повредил входную группу отдела продаж строительной организации, а также фасад находящегося рядом ресторана. На месте инцидента криминалисты нашли тубус от гранатомета, с которого злоумышленники спилили серийные номера.