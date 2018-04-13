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В Киеве здание строительной компании обстреляли из гранатомета
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В Киеве здание строительной компании обстреляли из гранатомета 

Российская Газета 10 минут назад
Фото: Lenta.ru
Неизвестный ночью выстрелил из противотанкового гранатомета по зданию компании «Киевгорстрой» в украинской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным «Общественного телевидения», инцидент произошел в пятницу около 02:00 примерно в километре от зданий Верховной рады и правительства страны. «В здание „Киевгорстроя“ на улице Омельяновича-Павленко в Печерском районе Киева стреляли из ручного противотанкового гранатомета», — сообщил телеканал.
Информации о пострадавших нет.
Взрыв повредил входную группу отдела продаж строительной организации, а также фасад находящегося рядом ресторана. На месте инцидента криминалисты нашли тубус от гранатомета, с которого злоумышленники спилили серийные номера.
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