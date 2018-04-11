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В ДНР предположили, с чем может быть связано обострение ситуации в Донбассе
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В ДНР предположили, с чем может быть связано обострение ситуации в Донбассе 

РИА Новости 11 апреля 2018
ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Обострение ситуации в Донбассе может быть связано с попыткой Киева спровоцировать ополчение на ответный огонь во время визита в регион представителей стран Запада, сообщил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики утром в среду открыли огонь по Донецку, по окраинам города было выпущено более 200 мин и снарядов. Всего за минувшие сутки зафиксировано почти 30 нарушений режима прекращения огня, ранения получили семь человек. Новое, «пасхальное», перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже не раз обвиняли друг друга в обстрелах.
"Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Перемирие в очередной раз преступно сорвано украинской стороной", — сказал Басурин.
По его мнению, это связано «с международной обстановкой, а также спланированными Киевом провокациями накануне визитов представителей стран Запада на Донбасс».
"Вчера прошла встреча Порошенко и министра иностранных дел ФРГ. Немецкий министр подтвердил, что в ближайшее время посетит зону конфликта. Кроме этого, сегодня временно оккупированные территории Донецкой области для встречи с представителями оккупационных властей посещает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис", — отметил Басурин.
По его словам, украинские силовики пытаются спровоцировать ополчение ДНР на ответный огонь и «зафиксировать его для обвинений на международном уровне».
"При этом в качестве основного свидетеля обстрелов будет выставлен премьер-министр Литвы", — добавил Басурин.
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