В ДНР предположили, с чем может быть связано обострение ситуации в Донбассе

ДОНЕЦК , 11 апр — РИА Новости . Обострение ситуации в Донбассе может быть связано с попыткой Киева спровоцировать ополчение на ответный огонь во время визита в регион представителей стран Запада, сообщил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики утром в среду открыли огонь по Донецку, по окраинам города было выпущено более 200 мин и снарядов. Всего за минувшие сутки зафиксировано почти 30 нарушений режима прекращения огня, ранения получили семь человек. Новое, «пасхальное», перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже не раз обвиняли друг друга в обстрелах.

"Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Перемирие в очередной раз преступно сорвано украинской стороной", — сказал Басурин.

По его мнению, это связано «с международной обстановкой, а также спланированными Киевом провокациями накануне визитов представителей стран Запада на Донбасс».

"Вчера прошла встреча Порошенко и министра иностранных дел ФРГ . Немецкий министр подтвердил, что в ближайшее время посетит зону конфликта. Кроме этого, сегодня временно оккупированные территории Донецкой области для встречи с представителями оккупационных властей посещает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис", — отметил Басурин.

По его словам, украинские силовики пытаются спровоцировать ополчение ДНР на ответный огонь и «зафиксировать его для обвинений на международном уровне».

"При этом в качестве основного свидетеля обстрелов будет выставлен премьер-министр Литвы", — добавил Басурин.