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Пока мы спали: «ахиллесова пята» России, грузовик в толпе, фильмы Канн
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Пока мы спали: «ахиллесова пята» России, грузовик в толпе, фильмы Канн 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских; президент Украины Петр Порошенко назвал «ахиллесову пяту» России; грузовик без тормозов протаранил толпу в Барселоне; в программу Каннского фестиваля попал фильм Кирилла Серебренникова про Виктора Цоя — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.
Пара сотен
Директор ЦРУ Майк Помпео рассказал о нескольких сотнях недавно погибших в Сирии русских. Его слова передает AFP.
«Пару недель назад в Сирии русские повстречались с достойным противником, и пара сотен погибло», — такое заявление Помпео сделал в Сенате США на слушании, посвященном его назначению на пост госсекретаря США.
Помпео не уточнил, о чем именно идет речь. Скорее всего, он имел в виду погибших в феврале в результате американских авиаударов в Сирии российских наемников.
В наступлении на позиции поддерживаемых США курдов у нефтяных полей «Коноко» принимали участие просирийские вооруженные отряды при поддержке иранских, иракских и афганских бойцов. Сообщалось, что среди наступавших была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть российской ЧВК Вагнера. Данные о погибших россиянах разнятся: сообщалось, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек.
Трамп 13 марта отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона. Вместо него он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео.
Агрессия как слабость
Президент Украины Петр Порошенко назвал «агрессию» против Киева «ахиллесовой пятой» России. С таким заявлением украинский лидер выступил в ходе Киевского форума по безопасности, передает издание «Гордон».
«Ахиллесовой пятой России является именно ее агрессия против Украины. Ни Кремль, ни [президент России Владимир] Путин, безусловно, не ожидали такого результата. Путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине», — сказал украинский лидер.
Порошенко уверен, что для влияния на поведение России необходимо обеспечить максимальный эффект от антироссийских санкций. «Я подчеркиваю, это возможно только тогда, когда Европейский союз последует примеру США, и весь мир синхронизирует с ними свои санкции, особенно в финансовой сфере», — сказал он.
Не обошел своим вниманием президент Украины и сложившуюся вокруг Сирии ситуацию. «Все мы надеемся, что удастся избежать наихудшего сценария, но в то же время мы с вами понимаем, что терпение цивилизованного мира не безгранично, и все, кто стоит за преступлениями против человечности в этой многострадальной стране, должны понести ответственность», — указал Порошенко.
По словам Порошенко, «раньше некоторые предпочитали воспринимать поведение России просто как шалости избалованного подростка», а сейчас «наконец пришло время относиться к этому поведению как к серьезным преступлениям, которые требуют решительной, широкой и хорошо скоординированной реакции».
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Фургон без тормозов
Грузовой автомобиль весом 3,5 тонны сбил шесть пешеходов и мотоциклиста в Барселоне. Пятерых доставили в больницу, сообщает в четверг, 12 апреля, испанское издание El Periódico.
Отмечается, что жизни пострадавших ничто не угрожает, они не получили серьезных травм.
Машина остановилась, только врезавшись в дерево. У фургона, вероятно, отказали тормоза, и водитель не справился с управлением.
7 апреля грузовик врезался в сидящих в кафе людей в немецком городе Мюнстер. Пострадали около 20 человек, несколько из них находятся в критическом состоянии. Двое погибли. Водитель автомобиля покончил с собой.
Программа объявлена
Организаторы Каннского кинофестиваля объявили программу смотра на 2018 год, сообщает Variety.
В основном конкурсе будут представлены картины BlackkKlansman Спайка Ли, The Image Book Жана-Люка Годара, «Холодная война» Павла Павликовского, «Под Силвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла, Yomeddine Абу Бакра Шауки, «Три лица» Джафара Панахи.
В программу попал российский фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Он расскажет историю группы «Кино».
На открытии покажут ленту «Все знают» Асгара Фархади. На фестивале также состоится премьера фильма «Соло. Звездные войны: Истории».
Всего в основной конкурс вошли 17 проектов, из них три сняты женщинами-режиссерами.
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