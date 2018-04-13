Пока мы спали: «ахиллесова пята» России, грузовик в толпе, фильмы Канн

Пара сотен

Директор ЦРУ Майк Помпео рассказал о нескольких сотнях недавно погибших в Сирии русских. Его слова передает AFP.

«Пару недель назад в Сирии русские повстречались с достойным противником, и пара сотен погибло», — такое заявление Помпео сделал в Сенате США на слушании, посвященном его назначению на пост госсекретаря США

Помпео не уточнил, о чем именно идет речь. Скорее всего, он имел в виду погибших в феврале в результате американских авиаударов в Сирии российских наемников.

В наступлении на позиции поддерживаемых США курдов у нефтяных полей «Коноко» принимали участие просирийские вооруженные отряды при поддержке иранских, иракских и афганских бойцов. Сообщалось, что среди наступавших была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ »), под вывеской которой действует часть российской ЧВК Вагнера. Данные о погибших россиянах разнятся: сообщалось, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек.

Трамп 13 марта отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона . Вместо него он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео.

Агрессия как слабость

Президент Украины Петр Порошенко назвал «агрессию» против Киева «ахиллесовой пятой» России. С таким заявлением украинский лидер выступил в ходе Киевского форума по безопасности, передает издание «Гордон».

«Ахиллесовой пятой России является именно ее агрессия против Украины. Ни Кремль, ни [президент России Владимир] Путин, безусловно, не ожидали такого результата. Путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине», — сказал украинский лидер.

Порошенко уверен, что для влияния на поведение России необходимо обеспечить максимальный эффект от антироссийских санкций. «Я подчеркиваю, это возможно только тогда, когда Европейский союз последует примеру США, и весь мир синхронизирует с ними свои санкции, особенно в финансовой сфере», — сказал он.

Не обошел своим вниманием президент Украины и сложившуюся вокруг Сирии ситуацию. «Все мы надеемся, что удастся избежать наихудшего сценария, но в то же время мы с вами понимаем, что терпение цивилизованного мира не безгранично, и все, кто стоит за преступлениями против человечности в этой многострадальной стране, должны понести ответственность», — указал Порошенко.

По словам Порошенко, «раньше некоторые предпочитали воспринимать поведение России просто как шалости избалованного подростка», а сейчас «наконец пришло время относиться к этому поведению как к серьезным преступлениям, которые требуют решительной, широкой и хорошо скоординированной реакции».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Фургон без тормозов

Грузовой автомобиль весом 3,5 тонны сбил шесть пешеходов и мотоциклиста в Барселоне. Пятерых доставили в больницу, сообщает в четверг, 12 апреля, испанское издание El Periódico.

Отмечается, что жизни пострадавших ничто не угрожает, они не получили серьезных травм.

Машина остановилась, только врезавшись в дерево. У фургона, вероятно, отказали тормоза, и водитель не справился с управлением.

7 апреля грузовик врезался в сидящих в кафе людей в немецком городе Мюнстер. Пострадали около 20 человек, несколько из них находятся в критическом состоянии. Двое погибли. Водитель автомобиля покончил с собой.

Программа объявлена

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили программу смотра на 2018 год, сообщает Variety.

В программу попал российский фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Он расскажет историю группы «Кино».

На открытии покажут ленту «Все знают» Асгара Фархади . На фестивале также состоится премьера фильма «Соло. Звездные войны: Истории».

Всего в основной конкурс вошли 17 проектов, из них три сняты женщинами-режиссерами.