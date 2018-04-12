Евросоюз подкинет Донбассу «деньги на ветер»

Эксперты уверены, что финансовую помощь для восстановления ДНР Киев потратит на войну или разворует

Премьер Литвы призвал Евросоюз вкладываться в воюющий Донбасс. То есть асфальтировать дороги, восстанавливать разрушенные предприятия, строить дома…Насколько реалистичны эти вроде бы миролюбивые проекты, и зачем ЕС на самом деле важна экономика непризнанных республик, находящаяся не в самом лучшем состоянии, «КВ» рассказал Алексей Красильников , украинский экономический эксперт, в прошлом — министр аграрно-промышленного комплекса и продовольствия ДНР.

Однако, вот прямая цитата литовского премьера Сквернялиса: «В таких городах, как Авдеевка (центральная часть самопровозглашенной Донецкой Народной Республики) инвестиций ожидают дороги, жилой сектор, инфраструктура».

«Подобными якобы инвестициями в экономику Донбасса ЕС хочет прикрыть свои военные расходы, прямую военную помощь Украине , — полагает Алексей Красильников. — Они говорят о том, что будут восстанавливать дороги, скажем, в той же Авдеевке — но кто в здравом уме станет класть асфальт в месте, где регулярно идут боевые действия? «

Кстати, эти деньги, понятное дело, не планируется передавать, например, руководству непризнанных республик, которых Запад открыто называет сепаратистами и ставленниками Кремля, все финансовые потоки станут стекаться в Киев, а уж как тот решит их потратить — бог весть. Кто станет контролировать целевое использование средств в силу того, что даже добраться до ДНР международным экспертам трудно и страшно? Как туда станут доставлять бригады строителей, работающих под бомбежкой?

Ещё один момент — коррупция на Украине и прежде поражала своими масштабами, а тут фактически ей будет дан карт-бланш.

Сегодня разбомбили, завтра отстроили, и так до бесконечности… Отличная схема — поди проверь!

Хотя если рассуждать здраво, то, что предложил премьер Литвы, можно сравнить со знаменитым планом Маршалла, с помощью которого экономика Западной Европы после окончания Второй мировой войны была восстановлена в самые кратчайшие сроки. Но Украина, увы, по многим параметрам далеко не Европа, и кому как не россиянам знать об этом.

Конечно, эта финансовая помощь должна показать, что именно европейские страны — ближайшие и самые верные друзья Киева, готовые вкладывать в государство немалые средства. Но при чем здесь разрушенный и непокоренный Донбасс?

«Также на территории, где идут военные действия, находятся многие важные промышленные предприятия, как тот же авдеевский коксохимический завод, контроль за которым хотели бы установить многие силы, — продолжает бывший министр Алексей Красильников. — И это только кажется, что из-за войны ничего не работает, на самом деле многие заводы выполняют свои обязательства перед потребителями в той же Европе, в России , в Украине, и по полной программе. То есть война само собой, а поставки идут своим ходом. Ряд предприятий с 2014-го года не раз сменили своих хозяев, так что у многих есть желание побороться за эти активы, в том числе и у европейцев, конечно».

Но если убрать пацифистскую риторику, то заявление Литвы о финансовой Украине, вернее, Донбассу, который Украина никак не контролирует, означает нарушение многих дипломатических договоренностей, в том числе и «Минска». Так как существует запрет на прямое финансирование вооружённого конфликта на юго-востоке Украины третьими странами.

Но тот же Алексей Красильников полагает, что инвестиции в Донбасс имеют далеко идущие интересы.