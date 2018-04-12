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Лукашевич: Украина не готова учитывать условия возвращения россиян в СЦКК
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Лукашевич: Украина не готова учитывать условия возвращения россиян в СЦКК 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 12 апр — РИА Новости. Украинские власти пока не готовы учитывать условия возвращения российских офицеров в состав Совместного центра координации и контроля прекращения огня (СЦКК), заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что в связи с отсутствием представителей РФ в СЦКК на неподконтрольной Киеву территории Донбасса нет возможности эффективно обеспечивать режим прекращения огня.
"Условием возвращения российских офицеров в состав СЦКК является документальная фиксация их гарантий безопасности и юридического статуса, снятие требований о предоставлении биометрических данных при пересечении границы, утверждение регламента работы СЦКК, возвращение представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в его состав. Пока видим, что украинские власти не готовы их учитывать", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы. Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран «нормандской четверки» — Германии и Франции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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