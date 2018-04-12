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Перемирия в Донбассе не укрепили режим тишины, заявил Лукашевич
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Перемирия в Донбассе не укрепили режим тишины, заявил Лукашевич 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 12 апр — РИА Новости. «Весеннее» и «пасхальное» перемирия не привели к укреплению режима тишины на востоке Украины, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Весеннее" и «пасхальное» перемирия не привели к укреплению режима тишины. ВСУ так и не опубликовали приказы о прекращении огня, не отвели радикальные батальоны от линии соприкосновения. Видимо, даже в эти пасхальные дни заповедь «не убий» им не писана. Они продолжали неизбирательные обстрелы городов Донбасса", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он добавил, что по вине Киева 10 апреля было вновь сорвано согласованное в Контактной группе разведение сил и средств в Станице Луганской, украинские военные замечены 28 марта внутри участка разведения в Золотом.
"В нарушение минского «Комплекса мер» за последние две недели зафиксировано более 40 единиц военной техники ВСУ, включая реактивные системы залпового огня в Полтавке и зенитно-ракетные комплексы С-300 в Володарском. Происходит переброска украинских сил в Донбасс через железнодорожные станции в Рубежном и Зачатовке. Сохраняется угроза обстрелов со стороны ВСУ Донецкой фильтровальной станции", — сказал постпред.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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