Перемирия в Донбассе не укрепили режим тишины, заявил Лукашевич

"Весеннее" и «пасхальное» перемирия не привели к укреплению режима тишины. ВСУ так и не опубликовали приказы о прекращении огня, не отвели радикальные батальоны от линии соприкосновения. Видимо, даже в эти пасхальные дни заповедь «не убий» им не писана. Они продолжали неизбирательные обстрелы городов Донбасса", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что по вине Киева 10 апреля было вновь сорвано согласованное в Контактной группе разведение сил и средств в Станице Луганской, украинские военные замечены 28 марта внутри участка разведения в Золотом.

"В нарушение минского «Комплекса мер» за последние две недели зафиксировано более 40 единиц военной техники ВСУ, включая реактивные системы залпового огня в Полтавке и зенитно-ракетные комплексы С-300 в Володарском. Происходит переброска украинских сил в Донбасс через железнодорожные станции в Рубежном и Зачатовке. Сохраняется угроза обстрелов со стороны ВСУ Донецкой фильтровальной станции", — сказал постпред.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.