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Украина признала необходимость дружбы с РФ
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Украина признала необходимость договора о дружбе с России 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Киев не будет разрывать договор о дружбе с Россией, потому что этим документом признается целостность и нерушимость границ Украины. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила вице-премьер-министр страны Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, договор о дружбе — одно из тех принципиальных соглашений, на которые Киев ссылается в своих исках против России в международные суды. Чиновница при этом отметила, что украинская сторона может отменить отдельные положения договора, но это непростая работа.
«Это должен быть очень взвешенный и очень конкретизированный анализ всех конкретных статей этого соглашения», — добавила Климпуш-Цинцадзе.
Ранее, 4 апреля, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что Киев не будет разрывать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, однако и продлевать его не станет. По ее словам, изменились обстоятельства отношений стран, которые требуют новых подходов к договорной базе.
29 марта Елена Зеркаль предложила заключить договор с Россией на новых основаниях. Она отметила, что новый договор должен предусматривать правовые инструменты решения споров между странами.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был продлен еще на 10 лет.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
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