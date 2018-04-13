Экипаж судна «Норд» остается на Украине в ожидании суда

Ранее сообщалось, что суд в Харьковской области отправил на доработку материалы в отношении экипажа «Норда».

"Экипаж пока не может покинуть Украину, так как предстоит еще одно судебное заседание по протоколам, составленным при пересечении границы", — сказала РИА Новости Шевелева.

По ее словам, дата заседания пока уточняется.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно ". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

Позже на них также составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы в дипавтомобилях РФ через пункт пропуска Гоптовка в Дергачевском районе Харьковской области.

Капитану судна инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы.