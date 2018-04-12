Дело в отношении экипажа судна «Норд» отправлено на доработку

Суд в Харьковской области отправил на доработку материалы в отношении экипажа арестованного украинскими пограничниками судна «Норд».

Дергачевский районный суд Харьковской области, рассмотрев материалы дела в отношении экипажа сейнера «Норд», отправил их на доработку, сообщает официальный портал «Судебная власть».

«При подготовке к рассмотрению дела судьей установлено, что в административном материале отсутствуют сведения, необходимые для решения дела… Административные материалы возвращены в отдел пограничной службы «Дергачи» Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины для надлежащего оформления», — сообщает портал.