Железняк рассказал о последствиях выхода Украины из СНГ

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» украинское представительство при соответствующих институтах в Минске

"Деструктивная политика нынешнего руководства Украины саморазрушительна для страны, стоящей на грани полного экономического краха и политического хаоса. Порошенко каждым новым самоубийственным шагом отнимает у граждан Украины возможность работать и кормить свои семьи. Выход из СНГ — ещё одна фаза падения в социально-экономическую пропасть", — приводит слова депутата его пресс-служба.

По мнению парламентария, намерение президента Украины о выходе из состава Содружества никак не повлияет на развитие многосторонних и взаимовыгодных отношений стран-участниц СНГ.

"Намерение Порошенко выйти из договора об СНГ уже никак не повлияет на развитие многосторонних и взаимовыгодных отношений стран, входящих в это международное объединение, так как украинский режим фактически самоустранился от участия в деятельности Содружества. При этом огромный ущерб действия Киева последние несколько лет наносят и будут наносить в дальнейшем экономике самой Украины", — пояснил Железняк.

Он добавил, что выводя Украину из договора по СНГ, Киев снимает с себя ответственность за вопросы безопасности, которые имеют большое значение во взаимодействии в рамках Содружества.