Финны послали сигнал Порошенко — «Последнюю пулю»

Запретить продажу в Суоми книгу воспоминаний о войне вДонбассе пытается посольство Украины в этой стране. Называется книга «Последняя пуля. Повести неизвестной войны, написанные в степях, траншеях, селах и городах Донбасса в 2015-2017 годах». Её автор — Лаури Карху (Lauri Karhu). Это литературный псевдоним финского командира донецкой интербригады.

Два года назад он приехал из Хельсинки в шахтерскую столицу, чтобы помочь её жителям в их борьбе за независимость. Как признавался тогда же, подвигла его на добровольчество отнюдь не «романтика войны», как иногда случается. А жуткая, как считает, несправедливость новой украинской власти к своим же согражданам, жестокость так называемых бойцов АТО к неповинным ни в чем людям.

О том, что сам увидел и пережил за это время, о тяжелой жизни на необъявленной войне, а также о том, как украинская сторона ежедневно бомбит мирные города Донбасса, убивая мирных жителей, в том числе, стариков и детей, и решил рассказать своим соотечественникам. Мысль о необходимости сделать это пришла к Лаури в госпитале, куда он попал после тяжелого ранения. Многие из его товарищей, представители разных европейских стран, сложили свои головы за ДНР и ЛНР. Смерть автор видел очень близко. Был готов к ней. Как пишет в одном из вошедших в книгу очерков, «спрятал один патрон для себя, на случай, если придется принимать решение: сдаваться в плен или погибать героем».

Издана книга Л. Карху пока только на финском языке. Но, по словам Йохана Бекмана, известного в Скандинавии и многих других странах политолога и правозащитника, уже идут переговоры по поводу переводов на английский, русский и эстонский языки.

Чем же так не угодила она представителям Украины? Как убедилась ваш корреспондент, в книге немало откровенно жесткого текста. Подробности бомбежек по жилым домам. И истязаний захваченных в плен мужчин — с ними не разбирались, воевал — не воевал против ВСУ, сам факт принадлежности к мужскому полу и пребывания на донецкой земле, даёт отмороженным участникам т.н. АТО основания для того, чтобы обвинить человека во всех смертных греках.

«Когда я, наконец, выбрался из своего поверженного танка, расстегнул бронежилет, положил на землю оружие, и лег рядом на выжженную землю, то ни о чем не мог думать… Было ли мне страшно в бою? Нет. Страх пришел только теперь, когда всё закончилось, и тела убитых моих товарищей, и той семьи на дороге, и маленького мальчика у его дома в поселке, встали перед моим взором… Надо было приехать сюда, чтобы понять всю бесчеловечность страшного изобретения человека — войны…», — эти строки из книги едва ли не самые мягкие.

Видимо, тем «Последняя пуля» и не угодила украинским представителям в Финляндии , что слишком правдива. Немало времени и сил тратят они сейчас на то, чтобы эта книга не дошла до граждан Страны тысячи озер.

— Некоторые интернет-магазины уже удалили её из продажи, поддавшись истерии так называемого украинского посольства в Хельсинки. А также тем СМИ, которых финансово «поддерживают» заокеанские «друзья». Но далеко не все книготорговые площадки последовали этому, — говорит Йохан Бекман . — Мы, финны, не привыкли, чтобы нам указывали, что читать, куда ездить. Мы живем в свободной стране. И не Киеву определять, что и как должны делать.

«СП»: — Помнится, некоторое время назад эти же «посольские» с Украины угрожали вам и вашим соотечественникам уголовными последствиями в случае, если кто вздумает отправиться в турпоездку в ДНР или в Крым

— Было такое. Ну и получили в ответ: после того, как в марте первая наша группа проехала по городам российской Тавриды, число желающих побывать на полуострове выросло в разы! Готовим сейчас следующую группу на июнь-июль.

«СП»: — Вы говорите «так называемое посольство Украины». Разве оно не имеет официального статуса, соответствующей аккредитации?

— Многие в моей стране считают нынешнюю власть на Украине незаконной. Ведь она — следствие государственного переворота в феврале 2014 года. У её представителя в Суоми некоего Олефирова нет юрисдикции ни в ДНР, ни в ЛНР, ни тем более в Крыму. А как он себя ведет у нас, знаете? Постоянно угрожает тем политологам и даже рядовым гражданам, которые не согласны с ним в оценках ситуации в Донецке и в Луганске . Пугает, говоря что, защищая мирных жителей Новороссии, они «пропагандирует терроризм». У нас Олефирова и его окружение называют не иначе, как «маленькая шайка бандеровцев». Методы работы у них схожи.

Так получилось, что издание данной книги (её тираж 3 тысячи экземпляров, для Суоми немаленький) совпало с заявлением президента этой страны Саули Ниинистё о возможности миротворческой миссии финнов в Донбассе. Сделано оно было в Мюнхене, куда в тот момент съехались многие европейские лидеры. Предложение Ниинистё было встречено с интересом. Тем более, он сам слывет с некоторых пор в ЕС «конструктивным посредником между Западом и Востоком». Единственная сторона, выступившая против, причем, категорически — Украина.

А предложение, между прочим, родилось не на пустом месте. Достаточно вспомнить историю. Не раз российские власти полагались на финских военных в урегулировании вооруженных конфликтов. Скажем, после окончания русско-турецкой войны 1877 г. финский генерал Йохан Эрнрот стал в освобожденной от османского ига Болгарии военным министром и быстро навел там порядок. Позже был де факто болгарским премьер-министром. «Может, пора отправить кого-нибудь из наших генералов руководить Украиной?», — задаются ныне вопросом наши скандинавские соседи.

— Я думаю, мы все можем согласиться, что конфликт в Донбассе тянется уже слишком долго, слишком велика стоимость человеческой жизни, чтобы его продолжать, — говорил на недавней конференции в Донецке Ярмо Экман из Хельсинки, эксперт по вопросам мировой политики и международной торговли.

Некоторое время после переворота на Украине Ярмо жил в Донецке, работал там в международном пресс-центре. В том числе и его правдивые фронтовые сводки заставили задуматься о происходящем в этом шахтерском крае, понять, кто прав, кто виноват в гибели тысяч людей. Недавно он решил вернуться в Финляндию, чтобы на родине защищать интересы молодой республики. Работает официальным представителем ДНР в своей стране.

— Что можно сделать, чтобы прекратить эту гражданскую войну? — Размышляет Экман. — Все помнят, с чего она началась. С того, что народ в Донецке и Луганске поднялся, чтобы защитить свои права после того, как ему запретили пользоваться родным языком.

Я эту проблему хорошо знаю, так как у нас в Суоми проживает немало малых народностей. И у каждой свой язык, который она старается сохранить. У нас есть Аландские острова, автономный и демилитаризованный архипелаг между Финляндией и Швецией , где официальным языком является шведский. И никого это не возмущает, не раздражает. У нас есть муниципалитеты в западных и южных регионах, где шведский является вторым официальным языком, и муниципалитеты в Лапландии, где вторым официальным языком является саамский. Всё это не мешает людям общаться и жить друг с другом мирно. Майданная власть ударила по самому святому — идентичности людей. Через язык они выражают себя. Стерпеть подобное, значит, стать чем-то вроде рабов. Кому же захочется?

Что же предлагает молодой, но уже достаточно известный в ЕС политолог?

— Предлагаю, как минимум, созвать конференцию с участием молодежи со всего мира, чтобы обсудить урегулирование Донбасского конфликта. Она могла бы пройти на Аландских островах. Их у нас называют «Острова мира». Это о чем-то говорит? У молодых людей свой нестандартный взгляд на многие проблемы. Редко кто из них настроен воинственно. Хотят жить, созидать под мирным небом. Быть может, все вместе найдем решение проблемы?

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