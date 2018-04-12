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Действия властей формируют у работников атомной сферы Украины чемоданное настроение
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Действия властей формируют у работников атомной сферы Украины чемоданное настроение 

Украина.ру 48 минут назад
Фото: Украина.ру
На пресс-конференции в Киеве глава профсоюза сотрудников атомной энергетики и промышленности Украины Валерий Матов потребовал от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установить прозрачный тариф для госпредприятия «Энергоатом» с учётом необходимых затрат на повышение уровня оплаты труда в несколько раз, принять программы по сохранению и развитию персонала компании, повысить уровень социальной защиты и обеспечить устойчивое развитие отрасли.
Он объяснил, что нынешние действия ведомства привели к низкому уровню зарплат и желанию специалистов уехать из страны.
«На сегодня тариф для госкомпании, которая в среднем производит 56,5% электроэнергии, составляет 54 коп. /кВт-ч, в то же время тариф для частных тепловых электростанций составляет 1,75 грн/кВт-ч. Это соотношение разительно. Политика НКРЭКУ направлена на удержание тарифа «Энергоатома» на максимально низком уровне», — сказал Матов.
Его заместитель Алексей Лыч подчеркнул, что для обеспечения конкурентной оплаты труда тариф на электроэнергию, поставляемую атомными станциями, должен быть не меньше 70 копеек/кВт-ч. В противном случае квалифицированные атомщики продолжат мигрировать в Турцию, Польшу, Белоруссию, Индию, Китай и Иран.
Матов призвал правительство Украины предпринять необходимые меры, чтобы оптовый покупатель электроэнергии «Энергорынок» погасил задолженность перед «Энергоатомом» в размере 12,6 млрд гривен. Если в течение месяца власти не отреагируют на их требование, представители трудовых коллективов проведут акцию протеста в столице и обратятся за помощью к профсоюзам европейских государств.
Тем временем акции протеста атомщиков прошли в в восьми городах-спутниках атомных регионов.
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