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Додон: приднестровский вопрос решит победа социалистов на парламентских выборах в Молдавии
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Додон: приднестровский вопрос решит победа социалистов на парламентских выборах в Молдавии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
По обоим берегам Днестра люди видят и понимают, что у Молдавии и Приднестровья общая позиция по поводу дружбы с Россией и вступлению в ЕАЭС. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в прямом эфире телеканала Accent-TV, сообщает в четверг интернет-издание Actualitati.md.
Для решения Приднестровского вопроса должна быть общая позиция, не должно быть противостояния между властями в Молдове, сказал Додон, выразив надежду, что «к концу этого года у нас (у социалистов) будет большинство в парламенте, которое будет работать вместе с президентом».
Второй очень важный момент — это определение между Молдовой и Приднестровьем формы совместного будущего — союз, статус автономии или федеративное устройство, отметил глава государства.
Вместе с тем он напомнил о необходимости в настоящее время совершить конкретные действия по решению вопросов, достигнутых во время прошлогодних договоренностей с Тирасполем — признать дипломы приднестровских ВУЗов, восстановить мобильную и фиксированную телефонную связь между двумя регионами, разделенными Днестром, признать легитимными приднестровские автономера.
Все это достижимо, по словам президента, после победы социалистов на предстоящих парламентских выборах, на результаты которых повлияют и голоса жителей Приднестровского региона.
Тем временем премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил о готовности вести переговоры с украинскими властями о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории Украины. Об этом Филип сказал во время международного форума по проблемам безопасности, который проходит сегодня в Киеве, сообщают местные информагентства.
Считая присутствие российского военного контингента в Приднестровье «незаконным, замораживающим ситуацию», молдавский премьер заявил, что Кишинёв «постоянно требует и просит вывода российских войск с территории Молдовы, а также трансформировать нынешнюю операцию в Приднестровье в международную гражданскую миссию с международным мандатом».
По его словам, это поможет создать надлежащую основу для решения приднестровского конфликта путем переговоров. Филип уверен в возможности «убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются в Приднестровье».
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