В Донецкой области нашли гранату на территории школы

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости . Гранату нашли на территории школы в селе Кондратовка в Донецкой области, школьников и персонал эвакуировали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины

"На опасный предмет случайно наткнулась работница школы, которая убирала на улице мусор… Полицейские оцепили территорию и ограничили доступ к подозрительному предмету. Детей вывели в безопасное место, а взрывоопасную находку изъяли", — говорится в сообщении.

По данным полиции, у гранаты не было заряда. Полицейские обследовали школьные помещения и прилегающую территорию, опасных предметов больше не обнаружили.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.