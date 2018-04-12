В Николаеве депутаты сохранили региональный статус русского языка

Депутаты Николаевского областного совета на заседании в четверг не смогли набрать нужного количества голосов для отмены статуса русского языка в качестве регионального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя облсовета Викторию Москаленко.

"На сессию областного совета 12 апреля вынесен проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 года № 4, благодаря которому русский язык получил статус регионального в Николаевской области. За этот вопрос проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых. Поэтому решение не принято", — цитирует информагентство ее слова.

Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявил о необходимости нового закона о языковой политике. Он подчеркнул, что прежний закон от 2012 года, вводивший в стране понятие «региональных языков», потерял силу после соответствующего решения Конституционного суда.

"Нужно принимать новый закон о языке", — отметил Кириленко в своем Twitter.

Напомним, что закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривал возможность официального двуязычия в районах, где численность национальных меньшинств превышает 10%. Таким образом, русский язык получил статус регионального в 13 из 27 областей Украины.