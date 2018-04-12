Ещё
В Николаеве депутаты сохранили региональный статус русского языка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Николаеве депутаты сохранили региональный статус русского языка 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Депутаты Николаевского областного совета на заседании в четверг не смогли набрать нужного количества голосов для отмены статуса русского языка в качестве регионального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя облсовета Викторию Москаленко.
"На сессию областного совета 12 апреля вынесен проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 года № 4, благодаря которому русский язык получил статус регионального в Николаевской области. За этот вопрос проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых. Поэтому решение не принято", — цитирует информагентство ее слова.
Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявил о необходимости нового закона о языковой политике. Он подчеркнул, что прежний закон от 2012 года, вводивший в стране понятие «региональных языков», потерял силу после соответствующего решения Конституционного суда.
"Нужно принимать новый закон о языке", — отметил Кириленко в своем Twitter.
Напомним, что закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривал возможность официального двуязычия в районах, где численность национальных меньшинств превышает 10%. Таким образом, русский язык получил статус регионального в 13 из 27 областей Украины.
Между тем, в феврале 2014 года украинский парламент проголосовал за отмену закона о региональных языках. Однако формально законопроект, отменяющий действие закона о региональных языках, так и не вступил в силу. В феврале — марте 2014 года спикер Рады и исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение парламента об отмене закона о языковой политике до тех пор, пока Верховная рада не примет новый закон. С тех пор законопроект остается не подписанным спикером парламента для последующей передачи президенту.
Российская Газета: последние новости
Порошенко пригрозил разрывом отдельных положений Договора о дружбе с РФ Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ Украина пообещала выпустить в Крым экипаж сейнера "Норд"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии100
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что Россия может сделать Западу305
Суд фактически разрешил курить в самолетах156
Россия определилась с украинской трубой188
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение