В Николаеве депутаты сохранили региональный статус русского языка 

Депутаты Николаевского областного совета на заседании в четверг не смогли набрать нужного количества голосов для отмены статуса русского языка в качестве регионального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя облсовета Викторию Москаленко.
"На сессию областного совета 12 апреля вынесен проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 года № 4, благодаря которому русский язык получил статус регионального в Николаевской области. За этот вопрос проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых. Поэтому решение не принято", — цитирует информагентство ее слова.
Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявил о необходимости нового закона о языковой политике. Он подчеркнул, что прежний закон от 2012 года, вводивший в стране понятие «региональных языков», потерял силу после соответствующего решения Конституционного суда.
"Нужно принимать новый закон о языке", — отметил Кириленко в своем Twitter.
Напомним, что закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривал возможность официального двуязычия в районах, где численность национальных меньшинств превышает 10%. Таким образом, русский язык получил статус регионального в 13 из 27 областей Украины.
Между тем, в феврале 2014 года украинский парламент проголосовал за отмену закона о региональных языках. Однако формально законопроект, отменяющий действие закона о региональных языках, так и не вступил в силу. В феврале — марте 2014 года спикер Рады и исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение парламента об отмене закона о языковой политике до тех пор, пока Верховная рада не примет новый закон. С тех пор законопроект остается не подписанным спикером парламента для последующей передачи президенту.