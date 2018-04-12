Майкл Помпео: Мы заставим русских везде и всегда дрожать от страха

Не случившийся пока ракетный удар США по Сирии , тем не менее, не оставляет места для оптимизма. Будущие военные столкновения Вашингтона и Москвы программируются не столько импульсивным Дональдом Трампом , сколько американским истеблишментом. А там, судя по всему, принято решение взять курс на усиление конфронтации.

Эра многолетней «мягкой политики» США, благодаря которой Россия продолжает действовать агрессивно, теперь завершилась. Такой тезис содержится в тексте выступления кандидата на пост госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео . Он озвучит его 12 апреля на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

В документе отмечается, что США «восстанавливают свой военный потенциал», «проводят модернизацию ядерных средств», а также выслали больше российских дипломатов и сотрудников разведки, чем во времена холодной войны. Все это, по мнению Помпео, доказывает, что стратегия национальной безопасности Трампа верно определила Россию как опасность для Америки.

Особого внимания заслуживают перспективные планы, которые США намерены воплощать в жизнь после того, как Помпео возглавит Госдепартамент

К достижениям американской внешней политики экс-глава ЦРУ относит «вооружение смелых молодых людей, сопротивляющихся российскому экспансионизму на Украине и в Грузии ». Причем, он обещает «расширить этот список». Что это как не современная версия знаменитой геополитической «стратегии анаконды», направленной на «удушение» России по периметру?

Причем в Донбассе соотношение сил ВСУ и армий народных республик таково, что в случае начала войны без поддержки России Юго-Востоку Украины вряд ли удастся выстоять.

Характерно, что об ужесточении американской внешней политики объявляется на фоне резкой эскалации сирийского кризиса, когда в восточное Средиземноморье выдвинулись американские авианосные группы и британские субмарины, а летающий командный пункт президента США — самолет Судного дня, поднят в воздух.

В этих условиях ожидание эскалации и в других точках конфликта России и Запада, в первую очередь в Донбассе, закономерно. Тем более что почва для этого уже подготовлена. Ассоциация России с химическим оружием, организованная Западом, дает в его глазах вполне легитимный повод для агрессии против Москвы. Минувшей ночью пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и вовсе назвала русских «злодеями».

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, ближневосточный конфликт способен стать детонатором военного противостояния в непосредственной близости от российских западных границ.

— Если ситуация в Сирии будет накаляться, то со временем она может затронуть и ситуацию в Донбассе. Поскольку войны на Ближнем Востоке и Юго-Востоке Украины взаимосвязаны. И там, и там за местными сторонами конфликта мы очевидно наблюдаем противостояние США и их сателлитов с Россией и ее союзниками.

Как видим, в последние дни ситуация на Донбассе уже обострилась, интенсивность обстрелов выросла, усилилась активность диверсионно-разведывательных групп, активизировалась воздушная разведка, как украинскими, так и натовскими беспилотниками. Поэтому вполне резонно ожидать там либо локальной, либо более широкой эскалации.

Это может быть связано как с общей стратегией США, направленной против России, той риторикой, которая озвучивается в Вашингтоне, так и частной инициативой украинского истеблишмента, которому война нужна, чтобы прикрывать провалы во внутренней политике и экономике. Порошенко выгодно вплоть до выборов поддерживать ситуацию тлеющего конфликта, который периодически надо подогревать различными военными акциями.

Тем более, как мы знаем из заявлений спецпредставителя Трампа по Украине Курта Волкера , что война в 2018 году не закончится. Он об этом говорил после неудачных переговоров с Сурковым. Как видим, все так и происходит.

— Эти две ситуации объединяет только то, что и Сирия, и Украина используются в качестве эффективных точек давления на Россию и будут использоваться в дальнейшем, — рассуждает политолог Александр Асафов. — Говорить о единстве подходов не приходится, потому что ситуации в этих двух странах очень разные. Хотя, конечно, трактовать заявления американцев можно и широко.

Высказывание Помпео — это такая армейская операция в рамках медийной войны. Но обратите внимание на высказывание советника Трампа по экономике, который аккуратно снизил накал, заявив, что российский госдолг атакован не будет. Это показывает горизонт заявлений и горизонт реальной политики и взвешивания последствий. Конечно, пропагандистская война важна, но реальный ущерб все оценивают.

Поэтому делать прямые выводы, мол, раз американцы перебрасывают к Сирии авианосец « Дональд Кук », то значит и в Черном море скоро будет флот США, и начнется стадия горячего конфликта не стоит. Напрямую это не работает.

«СП»: — Что можно сказать по Донбассу

— Если анализировать украинскую повестку, то там существуют различные версии будущего. Например, в украинской прессе активно обсуждается неприятный для Киева сценарий нейтрального правительства. Его придумали немцы, и я думаю, что часть переговоров Порошенко и Меркель касалась именно этого вопроса.

Этот сценарий предполагает, что для наведения мира по так называемому боснийскому сценарию в Донбассе организуется нейтральное правительство, включающее представителей Евросоюза , которое и наводит там порядок. Для Порошенко это неприятно тем, что власть такого правительства будет распространяться на всю территорию Донецкой и Луганской областей, а не только на территории ДНР и ЛНР.

Геннадий Москаль сказал, что это фактически создаст ту самую Новороссию, а ввод миротворцев, который будет предшествовать этому событию, только поможет независимости народных республик, поможет им увеличить территорию и защитит от ВСУ, СБУ и прочих карательных органов. Это показывает, что у Запада нет единого мнения, единого сценария и поэтому ситуация в Донбассе будет рассматриваться отдельно.

Но безусловно, Донбасс останется точкой давления на Россию и там, конечно же, возможна военная эскалация.

«СП»: — Кому больше всего выгодна война на Юго-Востоке Украины?

— В войне заинтересован, прежде всего, Порошенко. Она ему нужна для того, чтобы закрепиться в кресле президента и дальше. У него, по сути, и другого выбора кроме войны нет, потому что он избирателю ничем не может объяснить происходящее в стране, кроме как войной с большой и страшной Россией. Недаром, война была недавно закреплена на законодательном уровне в так называемом законе о реинтеграции Донбасса.

Поэтому Порошенко и готовится к войне. При этом он ее тоже боится, так как понимает, что есть риск — в том числе для него лично. Но он видит, как американцы готовят альтернативные политические проекты — это и Тимошенко и в какой-то степени Саакашвили, понимает, что он не один, и вместе с партией «ястребов» выстраивает сценарий войны. Ведь даже подготовка, «бумажная», имитационная война поможет ему повлиять на ситуацию с выборами.

«СП»: — Каким образом?

— Дело в том, что закон о реинтеграции Донбасса разрешает ввести военное положение решением одного лишь Порошенко, без согласования с Верховной Радой . А это ограничивает ряд гражданских прав населения. То есть Порошенко может по каким-то причинам, а такие причины у него появились после фабрикации дела Рубана-Савченко, объявить военное положение в любом регионе Украины и отложить выборы на неопределенный срок, оставшись в президентском кресле.

«СП»: — А американцы?

— Советники Порошенко, и американские, которых больше, и европейские, как раз пытаются его милитаристский пафос снизить. Американцев устраивает ситуация дистабилизации, как сейчас и ее закрепление. Чем там хуже, тем для них лучше, поскольку это создает неудобство России, которая вынуждена тратить на Донбассе ресурсы, отвлекаться. И поэтому это хорошая тема, аргумент для политического торга с Москвой. В связи с этим я не вижу причины для более энергичного использования на Украине морпехов США.

Константин Блохин. О том, каковы глубинные причины возможного военного обострения в Донбассе «СП» рассказал политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН

— Стратегия США в отношении Украины известна. Есть цель создать «санитарный кордон» от Балтики до Черного моря, чтобы государства-лимитрофы изолировали Россию от Европы и препятствовали бы сотрудничеству с Германией . Украина — важнейшая часть этого проекта.

«СП»: — Помпео пообещал продолжить вооружать «смелых молодых людей» на Украине и не только…

— Поставки оборонительного оружия были еще и при Тиллерсоне, до его отставки с поста главы Госдепа. И сейчас эта эскалация, которую мы видим в Сирии, будет и на Украине а, возможно, и в Центральной Азии и в КНДР тоже. Попытаются поджечь Евразию. Конкретно поджечь. Главный удар придется по России.

«СП»: — Кажется, именно это имел ввиду Помпео, заявив об окончании эры мягкой политики в отношении России…

— Политику США в отношении России предыдущего периода мягкой назвать все же нельзя. Вспомните американские планы по модернизации ядерной триады, новую стратегию национальной безопасности. Кроме того, Россию и раньше называли одной из главных угроз для США — наравне с тем же Китаем . То есть заявление — это часть психологической войны против Москвы.

Он дает понять, что раньше, при Обаме и раннем Трампе, были «цветочки», а теперь начнется реальная политика и «ягодки» впереди. А нынешний сирийский кризис — точка отсчета этой новой жесткой линии. Но я думаю, что его цель — взвинтить конфликт, чтобы потом все же сесть за стол переговоров. Смотрите, как было с КНДР. Туда посылали три авианосца, но на удар не отважились, а теперь чуть ли не личная встреча Ким Чен Ына с Трампом ожидается.

«СП»: — Но Россия — не КНДР…

— Это все демонстрация силы, запугивание. Цель США — сломить психологически нашу элиту, добиться, чтобы Путин отступил, и показать всем союзникам и противникам, как гегемон этого забияку Путина и Россию ставит на место. В США понимают, что Путин — хладнокровный политик и резких шагов не допустит. И здесь отчасти делается ставка на непредсказуемость Трампа. Чтобы мы этой непредсказуемости боялись и из-за этого пошли бы на уступки. У нас, кстати, Хрущев был таким лидером.

«СП»: — Что можно сказать о личности Помпео? Все-таки он будет руководить всей внешней политикой США…

— Помпео — ультраправый консерватор, его взгляды очень схожи со взглядами советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона , известного своей агрессивностью к России. Само назначение Помпео на пост главы Госдепартамента говорит о радикализации администрации Трампа. Сейчас вообще наблюдается триумф американской неоконсервативной политики. Это означает односторонний характер действий, ставка на военную силу, неготовность к диалогу и компромиссам и т. п.

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