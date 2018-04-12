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Порошенко признал, что его режим засиделся в СНГ, заявили в Госдуме
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Порошенко признал, что его режим засиделся в СНГ, заявили в Госдуме 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал намерения Украины выйти из СНГ пиаром президента страны Петра Порошенко.
"Петр Порошенко сегодня публично признал, что его режим в СНГ засиделся, и сам решил пойти на выход, не прощаясь", — сказал Белик в интервью RT.
По словам парламентария, страны содружества ничего не потеряют от демарша Киева, поскольку Украина сейчас — «не просто агрессивный, но и непредсказуемый» член СНГ. Порошенко же должен понимать, что выход из организации не приблизит страну к вступлению в Евросоюз, добавил он.
Ранее украинский лидер поручил кабмину начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и предложил «окончательно закрыть» представительство страны «при соответствующих институтах в Минске».
Порошенко также пообещал внести в Раду проект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. По его словам, этот договор несовместим с интересами Киева.
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