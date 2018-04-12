Порошенко признал, что его режим засиделся в СНГ, заявили в Госдуме

"Петр Порошенко сегодня публично признал, что его режим в СНГ засиделся, и сам решил пойти на выход, не прощаясь", — сказал Белик в интервью RT.

По словам парламентария, страны содружества ничего не потеряют от демарша Киева, поскольку Украина сейчас — «не просто агрессивный, но и непредсказуемый» член СНГ. Порошенко же должен понимать, что выход из организации не приблизит страну к вступлению в Евросоюз , добавил он.

Ранее украинский лидер поручил кабмину начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и предложил «окончательно закрыть» представительство страны «при соответствующих институтах в Минске ».