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Эксперт: Украина никогда не была полноправным членом СНГ
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Эксперт: Украина никогда не была полноправным членом СНГ 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
На конференции по безопасности президент Украины Пётр Порошенко обратился к правительству с предложением совместно разработать предложения по выходу страны из состава СНГ и закрытия представительства при организации в Минске.
«Определённо это будут какие-то шаги, которые можно будет предъявить западной политической общественности как доказательство заинтересованности украинского правительства в дальнейшем разрыве отношений с Россией и постсоветским пространством. Существенно это ничего не поменяет и будет делаться безопасными для Украины путями. И говорить о том, что структуры СНГ Украина покинет полностью, пока невозможно», — сказал в интервью телеканалу RT старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Заместитель руководителя пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Вера Якубовская сообщила, что официального уведомления о выходе от Киева не поступало. Согласно регламенту, государство может прекратить членство через год после письменного оповещения депозитария Устава, а в течение этих 12 месяцев отозвать ноту.
«Украина никогда и не была полноправным членом Содружества Независимых Государств. Её членство было частичным изначально. Однако под шапкой СНГ Украиной было заключено немало договоров, которые довольно значимы для её экономики и международного положения. Поэтому, если говорить о полном выходе Украины из СНГ, надо понимать, что это дорогостоящий и достаточно длительный процесс перезаключения большого количества государственных соглашений», — заявил Неменский.
Украина является учредителем и участником Содружества независимых государств, но в то же время, де-юре, не имеет статус члена СНГ, так как не ратифицировала устав организации. Ещё с 2014 года новое руководство страны объявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества.
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