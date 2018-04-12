Эксперт: Украина никогда не была полноправным членом СНГ

На конференции по безопасности президент Украины Пётр Порошенко обратился к правительству с предложением совместно разработать предложения по выходу страны из состава СНГ и закрытия представительства при организации в Минске

Заместитель руководителя пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Вера Якубовская сообщила, что официального уведомления о выходе от Киева не поступало. Согласно регламенту, государство может прекратить членство через год после письменного оповещения депозитария Устава, а в течение этих 12 месяцев отозвать ноту.

«Украина никогда и не была полноправным членом Содружества Независимых Государств. Её членство было частичным изначально. Однако под шапкой СНГ Украиной было заключено немало договоров, которые довольно значимы для её экономики и международного положения. Поэтому, если говорить о полном выходе Украины из СНГ, надо понимать, что это дорогостоящий и достаточно длительный процесс перезаключения большого количества государственных соглашений», — заявил Неменский.

Украина является учредителем и участником Содружества независимых государств, но в то же время, де-юре, не имеет статус члена СНГ, так как не ратифицировала устав организации. Ещё с 2014 года новое руководство страны объявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества.