Эксперт допустил, что решение Киева о выходе из СНГ — всего лишь шантаж

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

"Порошенко необходимы постоянно действия антироссийского характера. Соответственно, ослабление СНГ — один из ключевых моментов, так как СНГ был преемником СССР. Я думаю, что для того, чтобы выйти из СНГ, должна быть встреча глав всех стран и принято решение, но я не исключаю, что это элемент шантажа России. Как это было с газом и так далее", — сказал Федоров.

Однако процесс выхода из СНГ может затянуться, так как Украина, будучи одним из создателей СНГ, так и не ратифицировала устав.

"Есть один нюанс: для того чтобы выйти из союза, надо туда входить. Когда создавался СНГ, Украина была единственной страной, которая не ратифицировала устав СНГ в парламенте. Так что выходить-то и неоткуда", — прокомментировал ситуацию замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ , эксперт РСМД Андрей Суздальцев

По словам обоих экспертов, из-за трудностей с документами и «двусмысленным положением» России в СНГ выход из организации может занять от нескольких месяцев до года.

В свою очередь, заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин отметил, что, стараясь в первую очередь разорвать связи с Россией, Киев теряет официальные связи с другими странами альянса, и их придётся восстанавливать.

"Украина попадает в ловушку, потому что, разрывая отношения с Россией, она разрывает отношения и с другими странами СНГ. Так как многие договоры, которые действуют в рамках СНГ, носят многосторонний характер. Если следовать букве закона, то все эти договоры придется заключать заново на двусторонней основе", — сказал эксперт.

По мнению Суздальцева, выход Украины из СНГ демонстрирует, что постсоветское пространство расколото.

"Украина будет и дальше стараться дробить это общее пространство", — выразил уверенность эксперт.