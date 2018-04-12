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Украинские войска обстреляли под Горловкой школьный автобус
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Украинские войска обстреляли под Горловкой школьный автобус 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.
«В 14:00 в посёлке Зайцево под обстрел украинских силовиков попал школьный автобус», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Военнослужащие ДНР, которые прибыли на место происшествия, провели эвакуацию школьников из зоны обстрела.
«Военные вытаскивали детей из автобуса и просто накрывали собой. К счастью, никто не пострадал», — сказал он.
В настоящее время школьники находятся в безопасности, однако обстрел населённого пункта продолжается.
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