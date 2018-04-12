Украинские войска обстреляли под Горловкой школьный автобус 

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.
«В 14:00 в посёлке Зайцево под обстрел украинских силовиков попал школьный автобус», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Военнослужащие ДНР, которые прибыли на место происшествия, провели эвакуацию школьников из зоны обстрела.
«Военные вытаскивали детей из автобуса и просто накрывали собой. К счастью, никто не пострадал», — сказал он.
В настоящее время школьники находятся в безопасности, однако обстрел населённого пункта продолжается.