Украинские войска обстреляли под Горловкой школьный автобус

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

«В 14:00 в посёлке Зайцево под обстрел украинских силовиков попал школьный автобус», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Военнослужащие ДНР, которые прибыли на место происшествия, провели эвакуацию школьников из зоны обстрела.

«Военные вытаскивали детей из автобуса и просто накрывали собой. К счастью, никто не пострадал», — сказал он.

В настоящее время школьники находятся в безопасности, однако обстрел населённого пункта продолжается.