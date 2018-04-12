Азаров прокомментировал планы Украины выйти из СНГ 

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил планы Киева выйти из СНГ, сообщает газета «Известия».
«Это продолжение той политики, которая ведётся уже четыре года. Что тут удивительного? Это безумная политика. Наступает на ногу собственным интересам», — заявил Азаров.
По его словам, прекращение сотрудничества в рамках СНГ разрывает огромное количество соглашений экономического, научно-технического, культурного плана и т. д.
Как считает Азаров, Украина от этого ничего не получит.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).