Азаров прокомментировал планы Украины выйти из СНГ

«Это продолжение той политики, которая ведётся уже четыре года. Что тут удивительного? Это безумная политика. Наступает на ногу собственным интересам», — заявил Азаров.

По его словам, прекращение сотрудничества в рамках СНГ разрывает огромное количество соглашений экономического, научно-технического, культурного плана и т. д.

Как считает Азаров, Украина от этого ничего не получит.