Ещё
Азаров прокомментировал планы Украины выйти из СНГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азаров прокомментировал планы Украины выйти из СНГ 

RT на русском 2 часа назад
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил планы Киева выйти из СНГ, сообщает газета «Известия».
«Это продолжение той политики, которая ведётся уже четыре года. Что тут удивительного? Это безумная политика. Наступает на ногу собственным интересам», — заявил Азаров.
По его словам, прекращение сотрудничества в рамках СНГ разрывает огромное количество соглашений экономического, научно-технического, культурного плана и т. д.
Как считает Азаров, Украина от этого ничего не получит.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).
RT на русском: последние новости
Порошенко заявил о планах по прекращению ряда положений договора о дружбе с Россией На Украине началась пограничная операция «Граница-2018» Порошенко и Меркель проводят переговоры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии97
Что Россия может сделать Западу296
Суд изменил приговор Улюкаеву
Россиянам разрешили курить в самолетах154
Россия определилась с украинской трубой188
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение