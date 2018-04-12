Голод на Украине в 1930-е годы: кто в нем виноват

В 1932-1933 годах в непростой истории СССР произошла еще одна трагедия — массовый голод во многих регионах: на территориях Украины Белоруссии , в Западной Сибири и на юге Урала, в Поволжье, на Северном Кавказе и в Казахстане . В общей сложности за этот период погибли от голода до 8 млн человек. Почти половина среди них — украинцы (около 3,9 млн). В некоторых источниках указывается, что жертв в Украинской ССР было гораздо больше (до 12 млн).

На Украине этот период на законодательном уровне был признан Голодомором. Так называется геноцид, умышленное истребление украинского народа советской властью при помощи искусственно созданного голода. Человек, публично отрицающий этот факт, приобретает на Украине статус преступника. Впрочем, мера наказания за это преступление юридически никак не обозначена.

Не первый голод в Стране Советов

Голодомор 30-х — не единственный случай массового голода в СССР. Первый произошел сразу же после революции, в 1921-1922 годах. Тогда по приблизительным подсчетам в Поволжье, на Урале, в Крыму и во многих других подконтрольных большевикам регионах погибло около 5 млн человек.

Это был первый случай, когда большевистское правительство признало свою полную беспомощность и приняло финансовую поддержку «империалистического Запада». Впоследствии в СССР голод периодически повторялся, но не такой массовый. Следующий случай многомиллионных смертей от голода был зафиксирован в 1932-1933.

Геноцид украинской нации или общая трагедия многих народов СССР

США, Канада, Термин «геноцид» был изобретен польско-американским юристом Рафаэлем Лемкиным. Он также стал автором проекта Конвенции ООН о геноциде, как о преступлении против человечества, и о мерах его предупреждения. Именно Лемкин в 1953 году дал событиям 30-х годов в Украине классификацию «геноцид против украинского народа». Это же признали 23 государства мира: Австралия Мексика , почти все европейские страны, включая Ватикан

Большинство историков все же не считают правильным классифицировать эту ситуацию как геноцид конкретно против украинского народа. Об этом же сказал в 2010 году на выступлении в Страсбурге на ПАСЕ занимавший тогда пост президента Украины Янукович В. Ф. Он напомнил, что в те годы на территории Страны Советов умирали от голода представители разных народов.

Принудительная конфискация продовольствия

Статистика тех лет показывает, что гибли преимущественно люди в деревнях. Это были те самые колхозы, которым Советская власть поставила повышенные нормативы хлебозаготовок. В Харьковской и некоторых других областях УССР колхозники вымирали целыми селами, без исключений. Жители городов были немного защищены от этого бедствия, поскольку там действовала карточная система распределения продовольствия.

Первой причиной голода в Украине многие историки считают бездарное хозяйствование большевиков. Украина считалась «житницей» Страны Советов, поэтому основная масса хлебозаготовок ложилась на ее плечи. Большевики изымали у колхозников все подчистую, начиная от скотины и заканчивая прошлогодними сушеными яблоками. Это были настоящие карательные бригады.

Расстрел за сбор колосков на колхозном поле

В это же время появился Сталинский закон о расстреле любого, кто собирал на колхозном поле колоски пшеницы, чтобы прокормиться. В народе его прозвали «Законом о 5-ти колосках». Самое легкое наказание, которое мог понести такой «враг, обворовавший советский народ», — 10 лет лагерей.

Помимо жесточайшего обирания колхозников советской властью сыграли свою роль и 2 неурожайных года, шедшие один за другим. Несмотря на бедственное положение, Сталин приказал еще больше форсировать вывоз хлеба из деревень. За счет этого он рассчитывал быстрее получить кредиты и развернуть крупномасштабную индустриализацию страны. [С-BLOCK]

В результате этой политики люди умирали семьями, целыми селами. Повсеместно фиксировались случаи каннибализма. За него были осуждены около 2 500 человек. Это происходило во всех регионах СССР, которые могли хоть что-то дать «молодому Советскому государству».