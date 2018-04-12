Украина и космос: вышиванка вместо скафандра

Вышиванка вместо скафандра: как Украина отметила День космонавтики

Почему Украина стесняется праздничного Дня космонавтики

«В этом городе так много вышиванок и ни одного скафандра».

© Андрій Манчук

Эти слова, которые написаны кем-то на одной из киевских улиц, очень хорошо показывает, на сколько световых лет — или, скорее, темных веков — отдалилась от космоса современная Украина. Хотя еще несколько десятилетий назад, на памяти живущих сейчас поколений, она была передовым центром мировой космической науки и созданных на ее базисе технологий, не имевших тогда никаких мировых аналогов.

Сегодня от этого не осталось практически ничего. И если до 2014 года украинские предприятия принимали участие в совместных международных космических программах с участием других постсоветских заводов, используя уцелевшие научно-технологические цепочки, то после Евромайдана эти связи были разрушены, вместе с надеждой на возрождение и развитие. Днепропетровский «Южмаш» большей частью простаивает, а его работники требуют отдать им долги по зарплате или уезжают на заработки за границу. Так, в частности, лидер местного профсоюза не так давно написал о попытках трудоустроиться чернорабочим в рыбообрабатывающих цехах Эстонии , где он был жестоко обманут работодателем. А представители коллектива конструкторского бюро «Южное» как раз вчера, накануне праздника, запустили интернет-сайт, чтобы рассказать стране о более чем плачевном существовании своего КБ, исторически связанного с самыми известными страницами освоения космического пространства.

Сотрудники предприятия написали, что «Южное» не в состоянии обеспечить разработками широко анонсированный совместный Киевом космический проект Австралии и Украины, — хотя украинский посол Николай Кулинич уже пообещал австралийцам, что совместный старт можно осуществить хоть «завтра утром».

«Посол Кулинич обманул австралийцев, ведь Украине нечего запустить ни завтра, ни послезавтра», — поясняют на своем сайте эти едва ли не последние специалисты украинской космической отрасли.

Они напоминают, что Бразилия закрыла из-за постоянных просрочек бразильско-украинскую программу Циклон-4 — в результате чего Украина потеряла как минимум 800 миллионов долларов и осталась без своей стартовой космической площадки. А американская корпорация «Боинг» выиграла в родном калифорнийском суде дело против КБ «Южное», отсудив дебиторскую задолженность по программе «Морской старт» в размере около 356 миллионов долларов.

На сегодня КБ «Южное» и «Южмаш» поставляют последние двигатели для европейского ракетоносителя Vega — но уже в 2019 этот проект полностью отказывается от украинских компонентов. А это, в общем, означает окончательное сворачивание серьезных космических программ с участием украинских «фирм», которые будут выживать за счет распродажи старых советских технологий. Так, КБ «Южное» договаривается сейчас с Китаем о продаже схем советского спускаемого лунного модуля. А индийская сторона уже настояла на передаче ей проектной документации советско-украинского ракетного двигателя — который, по сути можно считать сегодня индийским.

«Космические» обещания украинских чиновников, которые буквально на днях заявили о решимости открыть к 2062 году собственную космическую базу на Луне, воспринимаются на этом фоне как несмешной анекдот. Ведь дело даже не в том, что конкуренты всеми способами вытеснили Украину с очень специфического и узкоориентированного рынка авиакосмических технологий — где непросто выживать даже сохранившей космическую программу России , которая также переживает в этой сфере серьезный кризис. Все гораздо хуже. Деиндустриализованная страна в значительной мере растеряла научный, производственный и кадровый потенциал прежних лет, а вкарабкиваться с помощью наработок официально проклятой у нас советской эпохи больше нельзя — поскольку они в значительной степени исчерпали свой технический и моральный ресурс.

У нищего и обремененного долгами государства нет денег на такое затратное и дорогое дело, каким является освоение космоса — не говоря уже о коррупционных скандалах, которые регулярно потрясают все то же «Южное». Вузы почти не готовят необходимых для этого технических специалистов, а те, кто сейчас вынужден разрубать мороженную рыбу в прибалтийских цехах, однажды уйдут на пенсию (если она сохранится к тому времени в нашей стране), не оставив за собой практически никого.

Увы, но автор киевского граффити прав. Украина действительно променяла скафандры на вышиванки и камуфляж, а наш народ достаточно легко приучили гордиться самым большим в мире тризубом, который можно рассмотреть из космоса посреди херсонского поля — пускай и через телескопы чужих спутников. Но будущее «аграрной сверхдержавы», которое честно обещал украинцам американский посол, предусматривает уборку подсолнечника и кукурузы — а вовсе не равноправное участие в полетах на Марс или на Луну. И потому в национальных новостях Украины будут звучать победные реляции о проплывающей через Днепропетровск барже с арбузами — а вовсе не сводки новых космических стартов и достижений, которые были скучной банальностью в прежние советские времена.

Конечно, украинские обыватели, которые специфически понимают патриотизм в качестве ненависти к своим «неправильным» соотечественникам, уже привыкли радоваться успехам Илона Маска, которые волнуют их гораздо больше уничтожения индустриально-космического потенциала родной страны. А украинские власти предпочитают тихо замалчивать неудобный для них праздник Дня космонавтики, который практически не отмечается на официальном уровне первыми лицами государства — как часть тоталитарного наследия прежних лет. Они разве что многозначительно говорят об этнических украинских корнях прошедшего через лагеря Королева, представляя дело так, будто уникальная космическая программа создавалась исключительно вопреки советскому руководству, и была ненужной игрушкой, которая слишком дорого досталась нашим народам.

Но память о космосе все еще сохраняется в людях нашей страны. Она проявляется повсюду — в той же надписи на стене, которая вполне может сойти сегодня за политическую крамолу, в зачитанных родителями книгах Ефремова и Стругацких, в узорах не до конца декоммунизированных мозаик и силуэтах давно некрашеных ракет, которые кое-где сохранились на детских площадках провинциальных местечек. Наконец — в сотнях фотографий Гагарина, которыми пестрят сегодня ленты украинских социальных сетей, хотя никто не запускал по этому поводу флэшмоб.

Это память о временах, когда Украина выбирала скафандр — кстати сказать, не отказываясь при этом от традиционной вышиванки. Выбирала развитие и будущее, символом которого, в общем, и служит отобранный у нас космос.