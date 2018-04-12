Технология борьбы с диверсантами: как СБУ зажигает во Львове

Подробности этого дела, вернее даже не самого дела, а одной из его версий, стали известны из письма СБУ , которое опубликовало одно из западно-украинских СМИ 11 апреля.

А само дело началось 13 марта, когда на Львовском Мемориале орлят неизвестные взорвали взрывпакет. Как в тот же день сообщили спецслужбы Украины , обошлось без жертв и разрушений. Но отнеслись к этому серьезно. Говоря словами героя гайдаевской комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «собака с милицией обещала прийти», то бишь, по-новому «с полицией», конечно. Действительно, на место выехала спецгруппа пиротехников, следователи, прокуроры, которые собрали улики, сделали необходимые анализы. Но как водится, никого не нашли.

Политические структуры Украины тоже сразу откликнулись. Дело в том, что Львовский Мемориал орлят на самом деле является воинским захоронением польских защитников Львова , павших в ходе Польско-украинской войны (1918-1919) в боях против подразделений Западно-Украинской народной республики.

То есть взрывпакет, который разорвался на Львовском кладбище, на самом деле, был по версии украинских политиков актом, направленным против крепнущей польско-украинской дружбы. Польша потребовала расследования, министр иностранных дел Украины Павел Климкин тут же откликнулся и осудил на своей странице в Твиттере акт вандализма.

Через десять дней — новое происшествие. 23 апреля произошел поджог автобуса с польскими туристами. Понятно, что между двумя происшествиями пролегла прямая линия — и здесь, как полагают на Украине, та же цель — подорвать польско-украинскую дружбу. Правда, на этот раз такого большого резонанса, как при взрыве на Львовском мемориале орлят, не было. Украинские спецслужбы технично пригасили историю, объявив, что это было что-то вроде самовозгорания оборудования автобуса.

А еще через десять дней СБУ торжественно объявило, что оба преступления раскрыты, а диверсанты пойманы. Ими оказались житель Львова (фамилия которого так и осталась неизвестной) и житель Киева (тоже неизвестен общественности).

Кстати, сообщил о поимке диверсантов сам глава СБУ Василий Грицак на сайте спецслужбы 3 апреля.

«На днях сотрудники СБУ задержали двух исполнителей взрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус, — говорится в сообщении. — По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб».

Здание Службы безопасности Украины

Тут дело можно было бы считать закрытым, а миссию по обезвреживанию диверсантов выполненной: преступники пойманы, заказчики и финансировавшие их враги выявлены, хотя и не задержаны, поскольку находятся, в отличие от исполнителей, в другой стране. Но делу помешал простой львовский полицейский Игорь Зинкевич

Оказывается, еще тремя днями ранее, то есть 1 апреля Зинкевич через львовское издание «Вголос» сообщил о том, что на автовокзале Львова на ул. Стрыйской неизвестные подожгли польский туристический автобус. И получалось, что поджогов было два — 23 марта и 1 апреля. И оба — направленны против польских туристов на Украине.

Государственная служба МЧС , а затем и другие спецслужбы Украины опровергли эти сведения и заявили, что информация о поджоге автобуса 1 апреля, фейк.

Но неуемный Зинкевич вместе с не менее неуемной редакцией «Вголос» продолжали настаивать на своем. И настаивали даже после того, как два предыдущих преступления — взрыв на Львовском Мемориале орлят и поджог автобуса с польскими туристами, произошедший 23 марта, по утверждению главы СБУ Грицака, уже были раскрыты, а преступники пойманы.

Получалось, что-то Грицак не договаривает, скрывает информацию о втором поджоге, который Зинкевич видел своими глазами.

Когда дело с «взрывами и поджогами во Львове» стало приобретать нежелательный для спецслужбы общественный резонанс, СБУ вынуждено было признать, что да, поджогов было все-таки два, а не один.

Вот как это звучит на «спецслужбовском» языке: «С целью документирования полного цикла противоправной деятельности от заказчиков до исполнителей, после получения исполнителем нового заказа на поджог автобуса с польской регистрацией 1 апреля был совершен контроль за совершением преступления, а именно с использованием пиротехнических средств имитировано возгорание автотранспортного средства с расклейкой поблизости красно-черных наклеек», — письменно уведомила львовских журналистов пресс-служба СБУ 11 апреля.

Оказывается, ранее, как утверждает теперь СБУ, спецслужба установила, что к поджогу 23 марта причастны два человека — львовянин и киевлянин. Один из них согласился на сотрудничество с правоохранителями и после того, как они получили заказ на выполнение еще одного преступления (второй поджог, произошедший 1 апреля), СБУ решила провести свою спецоперацию — то есть на этот раз фиктивный поджог автобуса с польскими туристами. И вот именно этот фиктивный поджог и зафиксировал на улице Стрыйской неуемный львовский полицейский Игорь Зинкевич.

После того как террористы отчитались перед заказчиком об успешном выполнении преступления, утверждает СБУ, заказчиков и задержали в Киеве. Собственно для этого и был совершен по версии СБУ фиктивный поджог, чтобы задокументировать, как исполнители отчитываются перед заказчиками.

И тут возникают вопросы. Во-первых, кого же все-таки задержали сотрудники СБУ? По первой версии (от 3 апреля) это были два диверсанта, львовянин и киевлянин, выполнявшие заказ «окружения беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб». По второй версии (от 11 апреля), задержаны были не исполнители (один из которых дал согласие на работу с СБУ), а заказчики этих преступлений, то есть совершенно другие люди.

Во-вторых, если заказчиков задержали в Киеве (как это теперь звучит по новой версии СБУ), то при чем здесь «бывшее окружение беглого экс-президента» и «российские спецслужбы», находящиеся в Москве ? То есть, кто же заказчики — «окружение экс-президента» и «российские спецслужбы» или задержанные в Киеве жители Украины?

В-третьих, судя по последней версии СБУ, именно спецслужба выдала исполнителям «пиротехнические средства» для «имитации возгорания» автобуса с польскими туристами. И именно в этот раз, то есть 1 апреля (в предыдущих случаях об этом не сообщалось) поблизости от места преступления были расклеены «красно-черные наклейки» — эмблемы «Правого сектора»* и некоторых других организаций украинских радикалов. Но на этот раз сделало это само СБУ или, во всяком случае, подконтрольные ей террористы. Если раньше таких расклеек не было, зачем это было сделано 1 апреля?

В-четвертых, судя по последней информации СБУ, дал согласие на сотрудничество со спецслужбой только один из двух террористов. И что было бы, если бы второй террорист по собственной инициативе совершил не фиктивный, а реальный поджог автобуса с польскими туристами?

В-пятых, а были ли это вообще поджоги и взрывы, совершенные террористами, которых никто пока, кроме сотрудников СБУ, в глаза не видел? Не является вся эта история банальной провокацией СБУ, при том плохо организованной?

Ведь сколько раз уже было, что СБУ арестовывало террористов, «финансируемых ФСБ », которых потом никто не видел ни в суде, ни на телеэкранах.

Кстати, вся эта история с двумя «антипольскими террористами» очень напоминает провокацию, организованную СБУ и ГРУ в отношении депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко . Ей тоже подставили агентов спецслужб, которые ввозили на Украину оружие и боеприпасы, а еще вели с ней антигосударственные переговоры, которые аккрутно записывались агентами СБУ, после чего СБУ арестовала Савченко и обвинила ее в работе на ФСБ. Почерк, во всяком случае, тот же.

Только на этот раз нашелся настойчивый полицейский Игорь Зинкевич и добросовестно выполняющие свои профессиональные задачи львовские журналисты, которые добились от СБУ, хотя и весьма путанных, но все-таки объяснений двух поджогов и одного подрыва.