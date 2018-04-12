Украинский автопром: 5 «За» и «Против»

В последние годы украинский автопром переживает не самый лучший период в своей истории, и на то есть много объективных и субъективных причин. Государству сегодня до целой индустрии нет никакого дела, и украинские автосборочные заводы справляются с глубоким кризисом сами. Так чего же в ближайшем будущем нашего автопрома больше — позитива, или грустных новостей? На сегодняшний день в Украине работают, или готовы быстро восстановить работу почти десяток автосборочных предприятий, суммарная мощность которых превышает 400 тыс. автомобилей в год. И это мы говорим исключительно про «легковушки»! Соответственно сократился и штат сотрудников, с 22,5 тыс. человек в 2008-м до 1370 человек в 2017 году. Если еще прибавить предприятия-смежники, выпускавшие отдельные узлы и агрегаты, то разница будет просто колоссальной. Запишем это в первое «За».

Но за 2017 год на украинских предприятиях было собрано всего-то 7296 автомобилей, что составляет лишь 1,8% от возможностей. Почему? Виной тому и отмена протекционистских постановлений Кабмина, и экономический кризис в стране, и настоящий наплыв «евроблях». При этом общий рынок новых машин просел не так значительно. Возможно, дело еще и в преимущественно бюджетном сегменте, в котором особенно массово представлен укравтопром. Как раз нашествие битых авто из США и Европы в сочетании с «еврономерами» и подкосили этот сегмент. Запишем этот пункт в «Против», так как заводы не справились с конкуренцией, хоть и далеко не честной.

Налоги. В 2008 году предприятия автомобильной промышленности заплатили более 800 миллионов долларов налогов, доля отрасли в ВВП превышала 4%. И эта сумма может легко вернуться на уровень десятилетней давности. Правда, нужно стремительно стимулировать покупательский спрос. Такой потенциал нельзя не записать в преимущества. Имидж. В современной Украине все живут одним днем и не думают о будущем. Если получил небольшую выгоду сегодня, то не хочется уже и о завтра думать. Так происходит и с автомобильной промышленностью. Для государственного аппарата сегодня интереснее получить лояльный электорат, сократив ввозные пошлины и другие налоги, и вообще игнорировать «европереселенцев», чем отстаивать интересы национальной промышленности. Также бытует мнение, что украинские автомобили всегда хуже импортных, которое по своей сути глупо. Но маркетинговую войну украинская продукция пока проигрывает. И это однозначно плохо.

Экспортный потенциал. Очень выгодное экономико-географическое положение, квалифицированные трудовые ресурсы и близость с большими рынками сбыта наделяют Украину большим потенциалом по развитию автосборочных предприятий. Но для этого нужна специальная программа от государства, которая бы ускоряла процесс предоставления территории, подвода коммуникаций и пр. Новые витки развития электромобилей и водородного транспорта открывают перед нами новые возможности. Успеть бы заскочить в последний вагон…