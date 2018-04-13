Конец президентству Порошенко: оправданы ли прогнозы Коломойского

«Говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него как можно быстрее спрятаться, если бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», — передал журналистам «Радио Свобода» суть разговора Коломойский.

Сам он не спешит пользоваться этой ситуацией и возвращаться на Украину.

«Живу в Женеве. Я не приезжаю, потому что меня настолько загрузили этими международными судами, что нет времени. Очень много работы с адвокатами… Поехать сегодня в Украину было бы верхом необдуманности», — указывает Коломойский.

Среди прочего он боится, что на него подадут в суд за ситуацию с «ПриватБанком» и он уже не сможет покинуть территорию страны. Тем не менее, вряд ли олигарх будет сидеть сложа руки.

Теряя соратников

Одним из верных соратников Коломойского в свое время считался мэр Харькова Геннадий Кернес . В большом интервью с ним украинская журналистка Соня Кошкина попыталась выведать, каковы отношения Кернеса и Коломойского сегодня. Как утверждал мэр Харькова, он не общается с «швейцарским затворником» Коломойским по политическим вопросам. Кошкина пыталась уговорить Кернеса позвонить при ней Коломойскому, а в итоге перезвонила ему сама.

«Не общаемся, кроме того, что мы поддерживаем одну известную партию. А так вообще, в принципе, не общаемся… По политике Геннадий Адольфович действительно прав. Мы не общаемся», — заявил Коломойский журналистке.

В целом Кошкина получила подтверждение, что Кернес и Коломойский поддерживают партию «Возрождение», хотя олигарх член политсовета другой партии — «УКРОП».

В то же время Кернес подчеркнул, что его город будет поддерживать на президентских выборах действующего главу государства.

«Благодаря поддержке президента сегодня в Харькове будет строиться новая линия метро, уже строится многофункциональный комплекс по переработке твердых бытовых отходов. Уже работает Региональный центр административных услуг для населения. Это все, подчеркиваю, благодаря поддержке президента Украины и Кабинета министров, областной госадминистрации. Я вижу, что Порошенко думает о местном самоуправлении, помогает ему. Если возьмем Харьков, полагаю в этой связи мы будем поддерживать его. Потому что он себя показал как человек, который пошел на децентрализацию, на увеличение бюджета местных органов власти. У нас появились деньги для решения городских вопросов», — заявил Кернес.

Таким образом, он будет поддерживать того, кто является врагом Коломойского и благодаря кому олигарх не стремиться обменять вид на Женевское озеро на вид на Днепр в одноименном городе.

«Кернес, конечно, не чужой Коломойскому, но степень его близости к опальному олигарху преувеличена. Кроме того, не стоит забывать, где находится Коломойский, а где Кернес. У последнего меньше свободы в действиях», — поясняет изданию Ukraina.ru политтехнолог Андрей Золотарев

Впрочем, у Коломойского есть заделы, связанные и с другими украинскими политиками. В октябре 2017 года красноречивое фото с олигархом выложила в Facebook сестра осужденного народного депутата Надежды Савченко Вера. Там она вместе с Коломойским, его соратником Корбаном и бывшим бойцом запрещенного в РФ «Правого Сектора» Владимиром Соляром.

Однако Золотарев не верит в то, что Коломойский вложится в Савченко.

«Вкладывать надо во что-то. Савченко — политик-одиночка. Там нет сколь-нибудь серьезной организации. Инвестировать можно в структуру, в ту же Тимошенко, у которой единственная партия, преодолевающая 5% барьер во всех без исключения регионах Украины. Инвестировать в пустоту нельзя. А за Савченко — пустота», — отмечает эксперт.

Он не исключает, что олигарх может оказать какую-то помощь политику, но не в виде долгосрочных инвестиций.

Любимый город может спать спокойно

В вотчине Коломойского — Днепре, мэром которого является давний соратник олигарха Борис Филатов , тоже не все так однозначно. В прошлом году туда вернулся из Израиля Геннадий Корбан , находившийся под следствие в Украине по обвинению в тяжких преступлениях (в частности, похищении людей). Впоследствие обвинения с Корбана сняли.

«Мой самый лучший друг. Маленький еврей, который всегда прикрывал мою здоровую русскую спину. Я всегда знал, что это случится. Знал даже тогда, когда было совсем невыносимо. Он вернулся. Пристегивайтесь. «Теперь полетаем», — радостно сообщал своим подписчика в соцсетях Филатов.

В июне 2016 года Печерский районный суд Киева разрешил бывшему лидеру партии «УКРОП» Корбану пройти лечение в Израиле, в связи с чем заменил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

Через несколько месяцев — в марте этого года Филатов сделал еще одно резонансное заявление.

«Саша — олигарх. Он пригласил Борю к себе в Харьков. Похвастаться аэропортом, который он построил. Теперь Саша будет строить такой же аэропорт в Днепре. А ещё Саша купил себе новый завод. Нашу легендарную «Петровку». Буквально на днях купил… Боря провёл Саше лекцию о том, какое значение имеет для Города «Петровка» и как нам всем важна экология. Саша его услышал. Саша — молодец. Он социально ответственный бизнесмен. И Боря молодец. Дружа с Сашей он решит две серьезнейшие городские проблемы: авиасообщение и загрязнение окружающей среды. И теперь Боря будет носить за Сашей портфель», — рассказал Филатов.

Такими словами он рассказывал о заходе в Днепр еще одного украинского олигарха — Александра Ярославского . Примечательно, что этой записью в Facebook он поделился и с Корбаном. Сам Корбан у себя на странице выболожил совместные фотографии с Ярославским и Филатовым.

При этом Днепр давно был вотчиной Коломойского, где не приветствовались другие украинские олигархи.

«То, что на этой «тайной вечере» мы увидели экс-главу АП Бориса Ложкина, экс-замгубернатора Святослава Олийника, но не увидели Корбана и Филатова, четко говорит о том, кого Коломойский считает своими», — указывает Золотарев.

Что касается того же «УКРОПа», то по словам политтехнолога в партии пока нет ярких фигур, и она переживает своеобразный кризис, хотя шансы на выборах у нее есть и окончательное решение по ней не принято.

«Отношения с Коробаном и Филатовым изрядно подпорчены. Слишком уж автономно они себя ведут. Игорь Валерьевич человек не злопамятный, но ничего не забывает. Думаю, он о себе напомнит. Тем более, в одном из разговоров с Филатовым он обещал, что в нужный мэру Днепра момент он не поднимет трубку телефона. Может так сложиться, что в помощи Коломойского будет заинтересован Борис Альбертович. Это может быть нескоро, но Коломойский — человек терпеливый», — говорит Золотарев.

В то же время, от самого олигарха пока не стоит ждать большой угрозы для украинской власти.

«Мы прекрасно знаем, кто является содержателем «Радио Свобода», которое рассказало о встрече в Женеве. Я так понимаю, что за Игорем Валерьевичем наблюдают, чтобы он чего-то не начудил. В то же время заинтересованность Порошенко в Коломойском очевидна — без лояльности масс-медиа шансы Порошенко на переизбрания будут равны нулю, а учитывая, что базовый электорат Порошенко окучивает канал «1+1», понятно, как высоки здесь ставки. Игорь Валерьевич — мастер словесного эпатажа и жесткой риторики, но это не означает, что не может быть достигнута договоренность с властью. Коломойский — реалист. Пока же не будет принято окончательное решение, он будет раскладывать яйца по разным корзинам», — предполагает эксперт.

А это значит, что Украина рано или поздно снова услышит о «женевском затворнике».