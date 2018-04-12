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Киев запустил «Украинзит»: страна покидает СНГ
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Киев запустил «Украинзит»: страна покидает СНГ 

Ридус 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко поручил в четверг кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ, расположенных в Минске.
Украина была одной из трех республик СССР, вместе с РСФСР и Белорусской ССР, которые ликвидировали Союз в 1991 году и создали вместо него аморфное Содружество Независимых Государств.
Вскоре к СНГ присоединились все прочие бывшие советские республики, кроме стран Балтии. Грузия вошла в СНГ в 1993 и вышла в 2008 году.
Эту сказку ты прочтешь тихо-тихо-тихо
Поручение президента Порошенко в самой Украине прошло практически незамеченным, потому что о том, что страна еще участвует в структурах СНГ, здесь почти никто уже и не помнит, комментирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Последний раз в Украине упоминали про СНГ в 2011 году, когда Киев подписывал соглашение об участии в зоне свободной торговли. И всё: это соглашение, как и большинство договоров в рамках СНГ, никогда не было претворено в жизнь. По сути, сейчас Порошенко просто распорядился формализовать свершившийся факт — что за последние семь лет страна тихо-мирно жила, никакого участия работе Содружества не принимая», — сказал политолог «Ридусу».
При этом Украина совсем не является «могильщиком» СНГ в том смысле, в котором она была соучастницей «похоронной комиссии» СССР в Беловежской Пуще в декабре 1991 года.
СНГ, собственно, и создавался как временный проект на период развода и дележа общесоюзного имущества, и никто из стран-участниц никогда и не заявлял, что там связывают свое будущее с этой странной структурой. Кроме, разве что, белорусского президента Александра Лукашенко.
В том, что СНГ фактически скончался естественной смертью, вины Украины ничуть не больше и не меньше, чем вины любой из десяти остальных его участников. Другое дело, что двусторонний российско-украинский кризис в отношениях в Киеве спроецировали на объединение, восемь десятых состава которого никакого отношения к этому конфликту не имеют.
«Для Порошенко выход из СНГ — это сугубо политический шаг с целью заработать очки у антироссийско-настроенной части населения Украины. Нынешний президент страны представляет ситуацию в том духе, что СНГ — это российский проект, в котором остальные участники играют роль кордебалета. Когда же ему указывают, что, вообще-то, права у, например, Казахстана, в пространстве СНГ те же самые, что у России и у той же Украины, в Киеве парируют, что Украина может строить отношения с Астаной, Минском, Ереваном по такой же схеме, по какой она их строит с Грузией, никогда в СНГ не входившей», — говорит политолог.
Насильно в СНГ не тянут
Особо жалеть о потере Украины кто-либо в СНГ вряд ли станет, как мало кто пытался силком оставить в этом Содружестве Грузию, когда она выходила из него в 2008 году, говорит замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Покидая СНГ, страна — будь то Грузия или Украина — делают хуже прежде всего самим себе. Они лишают своих граждан таких привилегий как взаимное признание дипломов, трудового стажа, безвизового передвижения и ряда других гуманитарных преимуществ в рамках многосторонних договоренностей. После выхода из СНГ Киеву придется все эти соглашения перезаключать на двусторонней основе, а это займет много времени и потребует кучу согласований, в течение которых украинцы потеряют эти преимущества», — сказал он «Ридусу».
С другой стороны, значение СНГ для всех его членов действительно постоянно падает. Например, в последней редакции российской внешнеполитической доктрины Содружество более не называется «интеграционным объединением»: Москва теперь более заинтересована в шлифовке более прагматичного и оформленного Евразийского экономического пространства, чем в «долгом эхе» СССР, каким является СНГ.
Какую-то пользу от членства в СНГ сейчас получают те немногие страны, которые с момент обретения независимости так и не прислонились ни к какому другому геополитическому или экономическому объединению, в том числе к ЕврАзЭС: они остаются в пространстве свободной торговли с другими странами Содружества и пользуются вышеупомянутыми гуманитарными поблажками.
Для Украины же, которая сделала четкий выбор в пользу евроинтеграции, все эти поблажки превратились в пятое колесо в телеге, смазывать которое Киеву уже нет никакого практического смысла.
«Если отбросить политические эмоции, то ведь понятно, что и Грузия в 2008, и Украина в 2018 выходят не из СНГ — они «выходят из России». Украина с водой поэтому выплескивает и ребенка. В случае с Грузией было решено, что все договора, заключенные Тбилиси на многосторонней основе, пролонгируются на двусторонней основе автоматически. Но это никак не гарантируют, что страны СНГ сделают такой же подарок и Киеву», — предупреждает Жарихин.
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