Украинские военные обстреляли школьный автобус в ДНР

Школьный автобус с детьми попал под обстрел украинских военных в поселке Зайцево на севере Горловки в самопровозглашенной ДНР, сообщает Донецкое Агентство Новостей со ссылкой на и.о. главы администрации города Ивана Приходько

«В 14.00 в поселке Зайцево под обстрел украинских силовиков попал школьный автобус», — сказал Приходько.

По его словам, эвакуацию школьников из зоны обстрела производили военнослужащие ДНР, которые в срочном порядке прибыли к месту инцидента.

«Военные вытаскивали детей из автобуса и просто накрывали собой. К счастью, никто не пострадал», — отметил он.

Приходько добавил, что в настоящий момент дети находятся в укрытиях. Обстрел населенного пункта продолжается.