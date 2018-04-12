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Украинские военные обстреляли школьный автобус в ДНР
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Украинские военные обстреляли школьный автобус в ДНР 

Rambler News Service 32 минуты назад
Школьный автобус с детьми попал под обстрел украинских военных в поселке Зайцево на севере Горловки в самопровозглашенной ДНР, сообщает Донецкое Агентство Новостей со ссылкой на и.о. главы администрации города Ивана Приходько.
«В 14.00 в поселке Зайцево под обстрел украинских силовиков попал школьный автобус», — сказал Приходько.
По его словам, эвакуацию школьников из зоны обстрела производили военнослужащие ДНР, которые в срочном порядке прибыли к месту инцидента.
«Военные вытаскивали детей из автобуса и просто накрывали собой. К счастью, никто не пострадал», — отметил он.
Приходько добавил, что в настоящий момент дети находятся в укрытиях. Обстрел населенного пункта продолжается.
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