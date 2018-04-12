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Киевскую радиостанцию «Европа плюс» оштрафовали за нарушение квоты украинских песен
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Киевскую радиостанцию «Европа плюс» оштрафовали за нарушение квоты украинских песен 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал киевскую радиостанцию «Европа плюс» за нарушение закона об обязательной квоте транслирующихся в эфире песен на украинском языке.
"Совет рассмотрел результаты проверки «Телерадиокомпании „Европа Плюс Киев“…и признал, что вещатель не соблюдал обязательной доли песен на государственном языке, которая, согласно действующему законодательству, должна составлять 30%», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В нацсовете отметили, что радиостанция транслировала лишь 29,4% украинских песен.
Закон о языковых квотах был принят Верховной радой 16 июня и вступил в силу в ноябре 2016 года. Он ввел нормы, согласно которым доля песен на государственном языке должна составлять не менее 35% от общего времени. Телерадиовещательные организации также обязаны обеспечивать не менее 60% суточного объема информационно-аналитических и развлекательных передач на государственном языке. Квоты вводятся постепенно. В течение первого года с момента вступления закона в силу доля национальных песен должна была составлять 25%, в течение второго — 30%, а с третьего — 35%.
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