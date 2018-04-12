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В ДНР ограничат доступ к более чем 40 кладбищам в дни поминовения усопших
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В ДНР ограничат доступ к более чем 40 кладбищам в дни поминовения усопших 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Доступ к более чем 40 кладбищам в самопровозглашенной Донецкой народной республике в поминальное воскресенье будет ограничен из-за близости к линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в четверг в МВД ДНР.
Поминальное воскресенье — день поминовения умерших родных и близких. Отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этом году он выпадает на 15 апреля.
"Пятнадцатого апреля на 184 кладбищах, расположенных на территории ДНР, пройдут мероприятия, посвященные поминальному воскресенью. На территории Донецкой народной республики расположены кладбища, на которые ограничен доступ граждан", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.
По данным министерства, из-за близости к линии соприкосновения ограничен доступ более чем к 40 кладбищам в Донецке, Горловке, Докучаевске, Ясиноватском, Новоазовском и Тельмановском районах.
"С целью недопущения случаев гибели и ранений жителей республики правоохранители настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ, расположенных вблизи линии соприкосновения. Данные меры предосторожности обусловлены тем, что эти территории практически ежедневно подвергаются обстрелам и на местах захоронений могут находиться неразорвавшиеся снаряды, что представляет повышенную опасность для посетителей", — добавили в МВД.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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