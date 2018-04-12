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Киевский суд намерен допросить экс-главу МВД Украины
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Киевский суд намерен допросить экс-главу МВД Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Святошинский районный суд Киева продолжает рассматривать дело бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.
Председательствующий судья Сергей Дячук сообщил, что в правоохранительные органы России направлено ходатайство на допрос в качестве свидетеля защиты бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в режиме видеоконференции.
На заседании Дорогомиловского суда в Москве в декабре 2016 года бывший глава МВД Украины рассказал, что во время массовых акций протеста в Киеве бойцы спецподразделения «Сокол», спецподразделения «Беркут» и подразделения внутренних войск «Омега» должны были выявить и задержать, а при необходимости и обезвредить людей, которые применяли огнестрельное оружие. Однако установить их на тот момент не удалось, потому что фактически вся территория, откуда велся прицельный огонь, контролировалась майдановцами, а именно помещения консерватории и гостиницы «Украина».
В настоящее время Святошинский суд согласовывает вопрос о допросе в порядке международно-правовой помощи двух граждан Грузии из числа наёмников Майдане.
Грузинские снайперы Коба Нергадзе, Александр Ревазишвили и Залога Кварацхелия рассказали журналисту РИА Новости Андрею Веселову, что участвовать в протестных акциях на Майдане их пригласил Мамука Мамулашвили, который был советником бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Грузии. По словам Нергадзе, его группе выделили $10 тысяч, ещё $50 тысяч обещали после возвращения из командировки. Они также сообщили, что в убийстве митингующих лично участвовали украинские депутаты Сергей Пашинский, который снабдил снайперов оружием и приказал стрелять по протестующим и силовикам, а также Владимир Парасюк.
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