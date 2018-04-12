Киевский суд намерен допросить экс-главу МВД Украины

Святошинский районный суд Киева продолжает рассматривать дело бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.

На заседании Дорогомиловского суда в Москве в декабре 2016 года бывший глава МВД Украины рассказал, что во время массовых акций протеста в Киеве бойцы спецподразделения «Сокол», спецподразделения «Беркут» и подразделения внутренних войск «Омега» должны были выявить и задержать, а при необходимости и обезвредить людей, которые применяли огнестрельное оружие. Однако установить их на тот момент не удалось, потому что фактически вся территория, откуда велся прицельный огонь, контролировалась майдановцами, а именно помещения консерватории и гостиницы «Украина».