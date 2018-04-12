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Корнейчук: Авакову нужен механизм контроля над предстоящими выборами
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Корнейчук: Авакову нужен механизм контроля над предстоящими выборами 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
«Авакову нужен механизм контроля над предстоящими выборами президента и парламента. В чью пользу — это уже другой вопрос. Он будет зависеть от того, чью сторону выберет министр внутренних дел», — пояснил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире канала NewsOne.
По его словам, холодная война между руководителем МВД и президентом продолжается уже не первый год.
«Петр Порошенко хотел бы сместить Арсена Авакова, (руководитель МВД Украины, — ред.) но не может, потому что потеряет коалицию», — пояснил эксперт.
По мнению политолога, партия «Народный фронт» в данный момент — это «золотая акция» на выборах президента. Кроме того, как сказал Корнейчук, перспективы изменения избирательной системы и перехода от мажоритарной системы на открытые списки в данный момент нет, потому что политики не заинтересованы в принятии этого закона, несмотря на то, что он был проголосован в первом чтении в парламенте.
Голосование в первом чтение стало неожиданностью для власти и поэтому сейчас в этот законопроект внесено более 4 тысяч поправок, что делает невозможным его принятие. Нынешняя мажоритарная система выгодна и существующей власти, и оппозиции, так как это самый простой способ через мажоритарные округа скупать голоса избирателей.
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