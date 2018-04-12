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Левченко: Украина — прекрасная страна, которой руководят не те политики
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Левченко: Украина — прекрасная страна, которой руководят не те политики 

Чемпионат.com 1 час назад
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко призналась, что не интересуется вопросами политики. Также легкоатлетка прокомментировала запрет Министерства спорта Украины выступления украинских спортсменов на соревнованиях в России.
«Я не слежу за политикой. Я не читаю новостей, изолировала себя от этого. Я прекрасно понимаю, что у нас замечательная страна. Жаль, что нашей страной руководят не те политики. Наверное, они даже живут в других странах.
О запрете на выступление украинцев в России я даже не знала. У меня не было стартов в России, большинство стартов проходит в Европе. Я в России была один раз в 2004 году, на море в Таганроге», — сказала на YouTube канале «ОТДУШИВДУШУ»
Левченко является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года, участницей летних Олимпийских игр 2016 года.
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