Левченко: Украина — прекрасная страна, которой руководят не те политики

«Я не слежу за политикой. Я не читаю новостей, изолировала себя от этого. Я прекрасно понимаю, что у нас замечательная страна. Жаль, что нашей страной руководят не те политики. Наверное, они даже живут в других странах.

О запрете на выступление украинцев в России я даже не знала. У меня не было стартов в России, большинство стартов проходит в Европе. Я в России была один раз в 2004 году, на море в Таганроге », — сказала на YouTube канале «ОТДУШИВДУШУ»

Левченко является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года, участницей летних Олимпийских игр 2016 года.