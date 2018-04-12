Эксперт оценил возможность выхода Украины из учредительных органов СНГ

«Надо отметить, что Украина никогда и не была полноправным членом Содружества Независимых Государств. Её членство было частичным изначально. Однако под шапкой СНГ Украиной было заключено немало договоров, которые довольно значимы для её экономики и международного положения. Поэтому если говорить о полном выходе Украины из СНГ, надо понимать, что это дорогостоящий и достаточно длительный процесс перезаключения большого количества государственных соглашений», — сказал эксперт.

Он отметил, что Порошенко пока не уточнил, что именно будет предпринято.

«Но, определённо, это будут какие-то шаги, которые можно будет предъявить западной политической общественности, как доказательство заинтересованности украинского правительства в дальнейшем разрыве отношений с Россией и постсоветским пространством. Существенно это ничего не поменяет и будет делаться безопасными для Украины путями. И говорить о том, что структуры СНГ Украина покинет полностью пока невозможно», — заключил Неменский.

Ранее Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру выхода Украины из учредительных органов СНГ.