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Эксперт оценил возможность выхода Украины из учредительных органов СНГ
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Эксперт оценил возможность выхода Украины из учредительных органов СНГ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в разговоре с RT прокомментировал поручение украинского президента Петра Порошенко начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).
«Надо отметить, что Украина никогда и не была полноправным членом Содружества Независимых Государств. Её членство было частичным изначально. Однако под шапкой СНГ Украиной было заключено немало договоров, которые довольно значимы для её экономики и международного положения. Поэтому если говорить о полном выходе Украины из СНГ, надо понимать, что это дорогостоящий и достаточно длительный процесс перезаключения большого количества государственных соглашений», — сказал эксперт.
Он отметил, что Порошенко пока не уточнил, что именно будет предпринято.
«Но, определённо, это будут какие-то шаги, которые можно будет предъявить западной политической общественности, как доказательство заинтересованности украинского правительства в дальнейшем разрыве отношений с Россией и постсоветским пространством. Существенно это ничего не поменяет и будет делаться безопасными для Украины путями. И говорить о том, что структуры СНГ Украина покинет полностью пока невозможно», — заключил Неменский.
Ранее Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру выхода Украины из учредительных органов СНГ.
RT на русском: последние новости
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