Ещё
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко предложит Раде частично аннулировать договор о дружбе с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.
"Внесу в Верховную раду проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ в части, в которой действие настоящего договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону", — заявил Порошенко в ходе киевского форума по безопасности в четверг.
По его словам, останутся в силе положения договора о дружбе, в котором отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".
Ранее замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать, но с учетом внешнеполитической ситуации нужно заключить договор в другом формате. При этом первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина "наоборот, намерена требовать от России выполнять положения этого документа".
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
РИА Новости: последние новости
Турчинов рассказал о месте Украины в "клубе космических держав" Секретарь СНБО Украины назвал отказ Киева от ядерного оружия ошибкой Савченко потребовала помощников в СИЗО, чтобы продолжить работу депутата
Комментарии4  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса323
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому175
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»73
Улюкаев удивил тюремным досугом76
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию50
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение