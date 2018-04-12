На Украине призвали Гройсмана объяснить ухудшение уровня жизни украинцев и провал реформ

Сопредседатель украинской партии «Наш край» Александр Мазурчак призвал премьер-министра Владимира Гройсмана отчитаться перед Верховной радой за два года работы правительства, объяснить провал реформ в стране и назвать причины ухудшения жизни украинцев.

Об этом сообщается на сайте фракции.

«На этой неделе исполняется два года правительству Владимира Гройсмана. Ни разу глава правительства не отчитывался лично в парламентском зале за работу кабмина . Сегодня, когда большинство реформ, начатых правительством, фактически провалены, он должен лично отчитаться перед Верховной радой», — сказал Мазурчак.

В частности, по словам сопредседателя партии, премьер должен ответить на пять вопросов: почему увеличились цены на продукты, на основании чего вырос целый ряд тарифов, по какой причине население Украины значительно сократилось, из-за чего отменяют льготы, почему медицинская реформа привела к негативным последствиям в отрасли.

«За ухудшение жизни украинцев должен отвечать лично глава правительства. Слайды или презентации, написанные помощниками, ответственности не несут и ответов на вопросы не дадут», — заключил политик.