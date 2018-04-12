Ещё
Гройсману задали пять вопросов о плохой жизни на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гройсману задали пять вопросов о плохой жизни на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак заявил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман обязан лично отчитаться перед Верховной радой за провал реформ и назвать причины ухудшения жизни украинцев.
«На этой неделе исполняется два года правительству Владимира Гройсмана. Ни разу глава правительства не отчитывался лично в парламентском зале за работу кабмина. Сегодня, когда большинство реформ, начатых правительством, фактически провалены, он должен лично отчитаться перед Верховной радой», — приводит слова Мазурчака пресс-служба партии.
Депутат заявил, что партия требует ответить на пять вопросов. «Почему выросли цены на продукты: в частности, за два года на 76% подорожала „пасхальная“ корзина? Почему на 71% выросли тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ? Почему население Украины сократилось более чем на 343 тыс. человек, а это почти население Винницы?», — сказал Мазурчак.
Также он задался вопросом, почему отменяются льготы для пенсионеров и почему медицинская реформа «превратилась в очередь к врачам, которых не хватает».
«За ухудшение жизни украинцев должен отвечать лично глава правительства. Слайды или презентации, написанные помощниками, ответственности не несут и ответов на вопросы не дадут», — заключил Мазурчак.
В феврале на Украине рассказали, как экономика страны пришла в катастрофическое состояние.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко решил разорвать ряд положений договора о дружбе с Россией Опубликовано пессимистичное пророчество Черномырдина об Украине Украина начала операцию «Граница-2018»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии201
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство34
Участники Саммита Америк встревожены15
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»228
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса301
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение