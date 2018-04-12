Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ

В рамках выступления на Киевском форуме безопасности президент предложил «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске ». Порошенко информировал также о том, что дал поручение провести инвентаризацию всей договорно-правовой базы с СНГ «на предмет соответствия национальным интересам».

Напомним, в феврале 2014 года Киев отказался от дальнейшего председательства в СНГ. В марте 2014 года в СНБ Украины заявили о намерении выйти из Содружества. Однако украинская сторона конкретных действий в этом направлении пока не предпринимала.