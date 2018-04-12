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Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ
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Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ, сообщает РИА Новости.
В рамках выступления на Киевском форуме безопасности президент предложил «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске». Порошенко информировал также о том, что дал поручение провести инвентаризацию всей договорно-правовой базы с СНГ «на предмет соответствия национальным интересам».
Напомним, в феврале 2014 года Киев отказался от дальнейшего председательства в СНГ. В марте 2014 года в СНБ Украины заявили о намерении выйти из Содружества. Однако украинская сторона конкретных действий в этом направлении пока не предпринимала.
На форуме в Киеве Порошенко пообещал также внести в Раду законопроект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. По его словам, документ не позволяет реализовать «право на самооборону» Украины. В этой связи в силе должны остаться лишь положения, констатирующие «уважение территориальной целостности друг друга и нерушимость существующих границ».
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