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США заявили, что рады стремлению Киева в НАТО
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Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

США заявили, что рады стремлению Киева в НАТО 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки поддерживают стремление Киева в НАТО, но «приобретение членства в НАТО не происходит мгновенно», заявила в четверг постоянный представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон на 11-м Киевском форуме безопасности.
В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.
"Приобретение членства в НАТО не происходит мгновенно, каждая страна проходит разный путь. Годовая национальная программа является реальным шагом для Украины, чтобы достичь прогресса в своем стремлении стать членом НАТО. Я хочу вас заверить, что мы будем рады вашему членству в НАТО", — цитирует Хатчисон агентство «Укринформ».
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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