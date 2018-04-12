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Порошенко: Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан
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Порошенко: Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Украина и Молдавия организуют совместный контроль на пунктах пропуска через границу и упростят пересечение границы для граждан двух стран, сообщил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Павлом Филиппом.
"Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинскую-молдавскую госграницу. Соответствующий закон о ратификации соглашения подписал в присутствии главы правительства Республики Молдавия", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.
Кроме того, как сообщила пресс-служба украинского президента, во время встречи Порошенко и Филип высказались за скорейшее завершение переговорного процесса по заключению межправительственного соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла. Также отдельное внимание стороны уделили некоторым аспектам приднестровского урегулирования.
"Стороны также договорились об усилении координации позиций в рамках «Восточного партнерства» с целью ускорения процесса интеграции в ЕС", — говорится в сообщении пресс-службы.
В марте парламент Украины ратифицировал межправительственное соглашение с Молдавией о совместном контроле на государственной границе. Соглашение о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в пунктах пропуска через госграницу было подписано 6 октября 2017 года в Кишиневе.
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